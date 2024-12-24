Длинные выходные – время риска: советы полиции по защите дома

Как сообщил в понедельник радио LRT Р.Матонис, в период Рождества воры активизируются, поскольку некоторые люди покидают свои дома, зачастую оставляя свое имущество менее защищенным. „Воры всегда пользуются тем, что люди оставляют свои дома без присмотра на длительное время. Это не только рождественский период, но и длинные выходные, летние каникулы, когда несколько дней или неделю никого нет дома. Это лучшее время для совершения преступлений, потому что у воров гораздо больше времени и возможностей. Такие дни, когда дом без присмотра, — лучшее время для воров“, — заявил радио LRT Р.Матонис.
Представитель полиции рассказал, что люди, выходя из дома, по-прежнему ведут себя неосторожно, оставляют дверь незапертой или у входа в дом оставляют ключи под ковриками, не включают сигнализацию, хотя она и установлена, окна балкона оставляют открытыми. Р.Матонис призвал общественность не допускать подобных ошибок.
Представитель Департамента полиции также посоветовал людям, которые будут находиться вдали от дома во время праздников, договориться с соседями о защите своего дома или позаботиться о домашнем освещении в вечернее и ночное время. „Важно поговорить с соседями, попросить их позаботиться о доме. Также в настоящее время существует довольно много разных умных технологий — можно заставить свет включаться дома по вечерам. Воры обычно какое-то время наблюдают за нужным им жильем, планируя ворваться в него. Если по вечерам загорается свет или соседи приходят поливать цветы, это является для воров определенным сигналом о том, что в доме кто-то есть, и они наверняка обойдут такой дом стороной, ведь кражи, когда в доме есть люди, в Литве не очень распространены. Обычно взламывают жилье, оставленное без присмотра и в котором никого нет“, - отметил Р.Матонис.
По его словам, сотрудники полиции также отмечают, что некоторые люди публикуют в социальных сетях информацию о своих жилье и имуществе, находящемся в нем. Р.Матонис советует избегать этого, поскольку, по его словам, воры отслеживают такую информацию, она может им пригодиться при выборе, когда и какой дом ограбить. „Если люди известные, они нередко предоставляют ворам в социальных сетях чуть ли не план своего дома, где, что находится, как расположено, все комнаты, как они выглядят“. Благодаря этому ворам проще ориентироваться в доме. Если человек куда-то уезжает и каждый день выкладывает какие-то истории из других стран, говорит, что его не будет дома еще неделю-две, или его не будет там всю зиму, то воры действительно обращают на это внимание и знают, что в этом доме никого не будет, и наверняка этот объект станет привлекательным для воров“, - сказал представитель полиции.
По данным департамента полиции, за 11 месяцев текущего года в стране зафиксировано 637 краж с проникновением в жилые помещения, в прошлом году за аналогичный период такие кражи были зарегистрированы 663 раза.