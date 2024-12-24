Длинные выходные – время риска: советы полиции по защите дома

По его словам, сотрудники полиции также отмечают, что некоторые люди публикуют в социальных сетях информацию о своих жилье и имуществе, находящемся в нем. Р.Матонис советует избегать этого, поскольку, по его словам, воры отслеживают такую ​​информацию, она может им пригодиться при выборе, когда и какой дом ограбить. „Если люди известные, они нередко предоставляют ворам в социальных сетях чуть ли не план своего дома, где, что находится, как расположено, все комнаты, как они выглядят“. Благодаря этому ворам проще ориентироваться в доме. Если человек куда-то уезжает и каждый день выкладывает какие-то истории из других стран, говорит, что его не будет дома еще неделю-две, или его не будет там всю зиму, то воры действительно обращают на это внимание и знают, что в этом доме никого не будет, и наверняка этот объект станет привлекательным для воров“, - сказал представитель полиции.