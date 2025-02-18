Дело об убийстве: прокуратура требует пересмотра оправдательного приговора полицейскому

По мнению прокуратуры, застрелив женщину при исполнении служебных обязанностей, он должен быть признан виновным в убийстве человека, совершенном при исполнении служебных обязанностей, а также в злоупотреблении служебным положением.

По словам Р. Имбрасаса, Апелляционному суду Литвы будет предложено назначить полицейскому такое же наказание, какое запрашивалось при рассмотрении этого дела в Вильнюсском окружном суде – ограничение свободы на 2 года с двухлетним запретом занимать должности, связанные с владением огнестрельным оружием.

Он не согласен с оглашенным в конце января приговором Вильнюсского окружного суда: по мнению прокурора, полицейский оправдан необоснованно.

Срок подачи апелляции истекает на этой неделе.

Прокурор: женщина не понимала, что к ней пришла полиция

Прокурор Р. Имбрасас в своем заключительном слове сообщил, что собранные по делу данные свидетельствуют о том, что в прошлом году, в Вильнюсском районе, женщина, страдающая психическим заболеванием, когда к ней пришли сотрудники полиции, явно не понимала, что это были полицейские. По мнению прокурора, сотрудники полиции должны были учитывать это и соответствующим образом организовать свои действия.

„Действия полиции были неорганизованными, они агрессивно угрожали выломать, разбить. (...) Женщина не понимала требований сотрудников полиции“, – пояснил в суде прокурор.