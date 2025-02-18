Дело об убийстве: прокуратура требует пересмотра оправдательного приговора полицейскому

„Еще не обжаловали, но обжалуем, жалобу подадим“, – заявил во вторник агентству Elta прокурор Роландас Имбрасас.
Он не согласен с оглашенным в конце января приговором Вильнюсского окружного суда: по мнению прокурора, полицейский оправдан необоснованно.
По словам Р. Имбрасаса, Апелляционному суду Литвы будет предложено назначить полицейскому такое же наказание, какое запрашивалось при рассмотрении этого дела в Вильнюсском окружном суде – ограничение свободы на 2 года с двухлетним запретом занимать должности, связанные с владением огнестрельным оружием.
По мнению прокуратуры, застрелив женщину при исполнении служебных обязанностей, он должен быть признан виновным в убийстве человека, совершенном при исполнении служебных обязанностей, а также в злоупотреблении служебным положением.
Срок подачи апелляции истекает на этой неделе.
Прокурор: женщина не понимала, что к ней пришла полиция
Прокурор Р. Имбрасас в своем заключительном слове сообщил, что собранные по делу данные свидетельствуют о том, что в прошлом году, в Вильнюсском районе, женщина, страдающая психическим заболеванием, когда к ней пришли сотрудники полиции, явно не понимала, что это были полицейские. По мнению прокурора, сотрудники полиции должны были учитывать это и соответствующим образом организовать свои действия.
„Действия полиции были неорганизованными, они агрессивно угрожали выломать, разбить. (...) Женщина не понимала требований сотрудников полиции“, – пояснил в суде прокурор.
По его словам, прибывшие в дом женщины сотрудники вели себя непрофессионально, поскольку кричали на женщину, угрожали ворваться в ее дом и не пытались завязать с ней мирный, спокойный диалог. По мнению Р. Имбрасаса, полицейские должны были понимать, что общаться с психически больной женщиной следует иначе.
„Общение должностных лиц должно быть тактичным, они не должны повышать голос. (…) После просмотра видеозаписей можно сделать вывод, что человек не осознавал, что прибыли сотрудники полиции. (…) Полицейские не соблюдали международные рекомендации по обращению с людьми, страдающими психическими заболеваниями или психическими расстройствами“, — пояснил гособвинитель.
Р. Имбрасас, обсуждая ситуацию, когда в женщину были произведены выстрелы, один из которых оказался смертельным, подчеркнул, что расположение сотрудников полиции вокруг агрессивного человека было хаотичным, неорганизованным и, по мнению прокурора, представляло угрозу для самих сотрудников полиции.
„Я не согласен с тем, что применение оружия было законным и обоснованным. (…) Расстояние (между полицейским и женщиной – ELTA) позволяло сделать не один предупредительный выстрел, но этого не было сделано“, – сказал прокурор.
По мнению прокурора, Д. Шерпитис, выстрелив в женщину, превысил пределы необходимой обороны.
Суд оправдал полицейского
Между тем, Вильнюсский окружной суд, изучив собранные по уголовному делу доказательства, постановил, что решение выломать дверь и немедленно задержать женщину было обоснованным и законным.Прибывшим полицейским врачи сообщили, что погибшая страдала психическим заболеванием, еще находясь дома, она размахивала ножом, угрожая убить себя, позже лопатой разбила лобовое стекло автомобиля скорой помощи, напала на медиков с лопатой и ножом, одного из них ударила.
„На видео, снятом врачами, зафиксировано, что до приезда полиции погибшая, находясь дома, размахивала ножом, прикладывая его к своей шее, а также направляла нож к груди. В контексте таких обстоятельств суд расценил решение полицейских выломать дверь и немедленно задержать женщину как обоснованное и законное при выполнении служебной обязанности по задержанию лица, совершившего предположительно преступления и которое представляло угрозу своему здоровью и жизни, которое заперлось в доме и не впускало прибывших врачей и сотрудников полиции“, – объявил Вильнюсский окружной суд.
Собранные и изученные доказательства по делу подтвердили, что агрессия и нападение погибшей были вызваны обострением заболевания, из-за которого она совершенно не осознавала существенных обстоятельств, а не действиями сотрудников полиции.
Вильнюсский окружной суд указывает, что вынес приговор с учетом показаний допрошенных лиц, многочисленных медицинских сведений, а также принудительных мер медицинского характера, применявшихся к женщине в прошлом за совершение запрещенного уголовным законом деяния, в ходе которого не только был причинен ущерб чужому имуществу, но и было совершено насилие в отношении нескольких лиц.
Суд постановил, что действия по нападению на других лиц при наличии начавшегося психоза не были случайными.
„По материалам дела четко установлено, что агрессивное поведение, направление агрессии, в том числе и физической, на других лиц в период обострения заболевания было для погибшей закономерным, такое поведение повторялось периодически, совершенно независимо от действий других лиц и их поведения“, – говорится в сообщении суда.
По данным суда, из установленных по делу обстоятельств следует, что, взломав дверь дома, применив как специальные меры, так и другие тактические действия, сотрудникам полиции не удалось задержать женщину и отобрать у нее нож.
Установлено, что на погибшую не подействовали устройства Тазер, не подействовал и слезоточивый газ. Имеющиеся в деле видеозаписи подтвердили, что совершавшиеся женщиной отдельные удары ножом проходили в непосредственной близости к телам полицейских, одного из них она зацепила.
„В конечном итоге ситуация сложилась так, что обвиняемый после того, как его коллеги разошлись в разные стороны, фактически остался один на один с погибшей“, – отмечает суд.
У суда, после оценки действий женщины в контексте опасности, реальности и очевидности, не осталось сомнений в том, что ее поведение было агрессивным и опасным, со стремлением ранить, а также, возможно, и убить.