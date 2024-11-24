Дело о трагическом ДТП в Утене во время ралли: потерпевшими признаны 8 человек

„На данный момент потерпевшими признаны 8 человек. Однако количество потерпевших может еще вырасти“, - сообщила представитель Генеральной прокуратуры Литвы Габриэле Петкувиене.

По ее словам, в ходе досудебного расследования обвинений в лишении жизни по неосторожности пока никому не предъявлено. В рамках расследования допрошен 37-летний спортсмен из Латвии.

Более подробной информации о процессуальных действиях по расследованию прокуратура не раскрывает.

Как уже сообщалось ранее, 27 сентября во время соревнований по ралли, проходивших в Утене, гоночный автомобиль, которым управлял гражданин Латвии, вылетел с дороги и врезался в толпу зрителей.