Дело Филипавичюса передано в суд: он обвиняется в совершении 13 преступлений

Как заявил прокурор Р. Брадунас, Г. Филипавичюс в ходе предварительного расследования давал показания, однако такое его поведение не было расценено как смягчающее обстоятельство.

Представитель Каунасского окружного суда Милда Криже сообщила агентству Elta, что дело Г. Филипавичюса поступило в суд, его будет рассматривать один судья, заседание еще не назначено.

Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 8 лет.

Мужчине предъявлено обвинение по 13 преступным деяниям: незаконное лишение свободы, похищение чужого ребенка, незначительное причинение вреда здоровью, грабеж, незаконное хранение огнестрельного или неогнестрельного оружия и т. д.

Во вторник утром старший прокурор Каунасского уезда Римас Брадунас на пресс-конференции сообщил о том, что прокурор составил обвинительный акт и передал дело Гедиминаса Филипавичюса в суд.

Найденную девочку доставили в Каунасскую больницу на обследование, а затем передали родителям.

Предполагаемый похититель 42-летний Гедиминас Филипавичюс держал девочку в гараже, где и был задержан. Мужчину задержали сотрудники спецподразделения Арас. Изначально в полиции сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, однако на момент задержания мужчина был безоружен.

ELTA напоминает, что в январе этого года полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и полиции.

По делу признаны трое потерпевших – ранее похищенная девочка и ее родители. По данным правоохранительных органов, в деле подан гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба, однако сумма иска не разглашается.

Г. Филипавичюс содержится под стражей, в начале октября срок его содержания под стражей был продлен еще на три месяца.

Г. Филипавичюс, которого в феврале доставили в Каунасский районный суд по другому делу, заявил, что не хотел похищать девочку.

На вопрос, просила ли девочка отпустить ее, мужчина ответил, что девочка просила об этом, но ситуация якобы „была сложная“ и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.