Cуд продлил арест Германаса еще на три месяца

„Суд к той позиции не прислушался, теперь у нас есть 20 дней, за это время мы примем решение. Я думаю, конечно, мы обжалуем. Само по себе деяние не является каким-то социально опасным: ни наркотики, ни убийство при отягчающих обстоятельствах, из-за чего людей следовало бы изолировать от общества, чрезмерная мера пресечения. Защита предложила избрать иные меры пресечения, которые были бы соразмерны и адекватны тяжести подозрений и обстоятельствам дела. Мы не предлагали просто отменить арест, мы предлагали и другие меры пресечения. Суд просто не прислушался“, – сказал адвокат.