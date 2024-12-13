Cуд продлил арест Германаса еще на три месяца

Ходатайство прокурора было удовлетворено, сообщил представитель суда Гедрюс Янонис.
По его словам, решение суда основано на трех основных причинах: подозреваемый предположительно может скрыться от сотрудников предварительного следствия, прокурора и суда, предположительно может препятствовать процессу предварительного расследования и предположительно может совершить новые преступления.
Согласно принятому решению, В. Германас может содержаться под стражей до 16 марта следующего года. До этого он был арестован на два месяца.
Решение суда можно обжаловать в течение 20 дней в Вильнюсском окружном суде путем подачи жалобы через Районный суд города Вильнюса.
Как заявил один из адвокатов подозреваемого Гедрюс Данелюс, постановление суда, вероятно, будет обжаловано, поскольку оснований для продолжения ареста нет.
„Суд к той позиции не прислушался, теперь у нас есть 20 дней, за это время мы примем решение. Я думаю, конечно, мы обжалуем. Само по себе деяние не является каким-то социально опасным: ни наркотики, ни убийство при отягчающих обстоятельствах, из-за чего людей следовало бы изолировать от общества, чрезмерная мера пресечения. Защита предложила избрать иные меры пресечения, которые были бы соразмерны и адекватны тяжести подозрений и обстоятельствам дела. Мы не предлагали просто отменить арест, мы предлагали и другие меры пресечения. Суд просто не прислушался“, – сказал адвокат.
В. Германас подозревается в мошенничестве, подкупе и легализации имущества, добытого преступным путем.