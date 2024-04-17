ЧП с Wizzair в Каунасе:: по неустановленным причинам открылся надувной трап

Самолет авиакомпании Wizzair Airbus 321 должен был вылететь из Каунаса в 12 ч.

"Произошел инцидент, по неустановленным причинам открылся надувной трап. Пришлось отложить вылет", – сказал представитель Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

"Самолет надо заново подготовить к вылету. Всего на рейс зарегистрировали 218 пассажиров. 50 из них отказались лететь. Им выдали документы о компенсации полета и ваучеры на питание. Остальным 170 выдали ваучеры, около 18 ч. их посадили в самолет", – сказал Зеленюс.

Самолет вылетел из Каунаса в 18.57 ч.

Почему раскрылся трап, выясняется.