2024.09.04 15:22

Чешская полиция в прицепе с литовскими номерами обнаружила 30 мигрантов, одна женщина скончалась

 
ru.DELFI.lt
Čekijos policija sunkvežimio kėbule aptiko 30 migrantų
Čekijos policija sunkvežimio kėbule aptiko 30 migrantų
ФОТО: AzPost | Stopkadras

Чешская полиция на магистрали между Прагой и Дрезденом (Германия) остановила тягач с прицепом и обнаружила в прицепе 30 мигрантов. Одна женщина скончалась, сообщает портал dw.com.

„Все эти люди были задержаны“, – сообщила полиция.

„У нас нет информации о том, что кто-то мог пытаться бежать“.

На видео видно, что прицеп, в котором нашли мигрантов - с литовскими номерами.

Полиция указала, что получила данные об умирающем человеке.

На место выехала скорая, врачи пытались спасти жизнь 30-летней женщине, она была без сознания.

„Через некоторое время врачи констатировали смерть женщины“, – указала служба помощи.

Врачи указали, что состояние других мигрантов также было очень тяжелым, однако в госпитализировать их не пришлось.

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