Черный дым над столицей Литвы: горит автосвалка

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сообщил: "На ул. Панерю, 56 горит автосвалка. Департамент пожарной безопасности работает над ликвидацией пожара. Жителям рекомендуют закрыть окна и отключить рекуперационные системы. Мы следим за ситуацией".

Полиция сообщает, что информации о пострадавших нет. Пожар виден из разных районов города.

Полиция направляет едущие по ул. Панерю автомобили со стороны ул. Швитригайлос на ул. Смоленско, а со стороны ул. Ешмининку и Тукстантмячё машины на ул. Панерю не пускают.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал журналистов Delfi, что на месте происшествия работают 8 автоцистерн. На свалке пожар охватил территорию площадью 200 кв. м.

Вильнюсцы получили на смартфоны информацию о пожаре.

Зенонас, проживающий недалеко от места пожара, сказал, что о дыме рассказали вернувшиеся с улицы дети.



"Я пришел, когда еще не было пожарных, только несколько полицейских автомобилей, - рассказал житель Вилкпедес. - Это скупка металла. Пожар начался там, где свален металл. Сюда привозят старые автомобили, с них снимают детали, потом автомобили прессуют и складируют. Конечно, этот металл облит горючим, маслами и т.д. Там есть аккумуляторы, другие детали".

Сам Зенонас, который раньше был пожарным-добровольцем, заметил, что водой этот пожар не залить.

"Вода тут не поможет, нужен порошок, чтобы поверхность не получала кислород. Воду льют, а она сразу же испаряется. Огонь распространился очень быстро, вода не помогает. Наверное, ждут, когда все сгорит", - сказал он.