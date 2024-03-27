Черный дым над столицей: горит автосвалка

По сведениям Delfi, на ул. Панерю загорелась автосвалка.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал журналистов Delfi, что на месте происшествия работают 8 автоцистерн. На свалке пожар охватил территорию площадью 200 кв. м.
Вильнюсская полиция информирует, что на месте происшествия работают 4-5 экипажей. Сообщается, что полиция регулирует движение.
По данным полиции, закрыта часть улицы Панерю (от 47 до 51 дома проезда нет вообще).
Полиция направляет едущие по ул. Панерю автомобили со стороны ул. Швитригайлос на ул. Смоленско, а со стороны ул. Ешмининку и Тукстантмячё машины на ул. Панерю не пускают.
Полиция сообщает, что информации о пострадавших нет.
Очевидцы сообщают о клубах черного дыма. Пожар виден из разных районов города. На месте происшествия работает и полиция.
Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сообщил: "На ул. Панерю, 56 горит автосвалка. Департамент пожарной безопасности работает над ликвидацией пожара. Жителям рекомендуют закрыть окна и отключить рекуперационные системы. Мы следим за ситуацией".
Вильнюсцы получили на смартфоны информацию о пожаре.
Зенонас, проживающий недалеко от места пожара, сказал, что о дыме рассказали вернувшиеся с улицы дети.
"Я пришел, когда еще не было пожарных, только несколько полицейских автомобилей, - рассказал житель Вилкпедес. - Это скупка металла. Пожар начался там, где свален металл. Сюда привозят старые автомобили, с них снимают детали, потом автомобили прессуют и складируют. Конечно, этот металл облит горючим, маслами и т.д. Там есть аккумуляторы, другие детали".
Сам Зенонас, который раньше был пожарным-добровольцем, заметил, что водой этот пожар не залить.
"Вода тут не поможет, нужен порошок, чтобы поверхность не получала кислород. Воду льют, а она сразу же испаряется. Огонь распространился очень быстро, вода не помогает. Наверное, ждут, когда все сгорит", - сказал он.
В Facebook о пожаре писал и мэр Валдас Бенкунскас. Сообщается, что ветер несет дым в сторону района Шешкине.
"На ул. Панерю, 56, горит автосвалка. Площадь пожара занимает около 5000 кв. м. Пожар ликвидируют, работают 8 автоцистерн. Направление дыма не совсем точное, но примерно ветер несет дым в сторону Шешкине и дальше за город. Мы просим жителей принять меры предосторожности:
* не находиться на улице;
* закрыть окна, отключить рекуперационные системы.
Следите за уровнем загрязнения воздуха здесь: https://miestoplauciai.vilnius.lt/orotarsa/
Мы следим за ситуацией и будем информировать о дальнейшем развитии событий", - информировал Бенкунскас.