Через инвестиционную платформу мошенники выманили у мужчины 89 000 евро

По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, от мужчины (1978 г. р.) поступило сообщение о том, что 23 января примерно в 11час. в Вильнюсе ему позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками Tele2 , банка , и полиции , обманным способом они похитили данные электронного банкинга и сняли с его счета 5200 евро.

В понедельник поступило сообщение от женщины (1972 г. р.) о том, что с 23 по 27 января, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками полиции и банковскими служащими, обманным путем завладели ее банковской платежной картой и персональными данными, взяли на ее имя кредит в размере 7 546,77 евро.