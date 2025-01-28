2025.01.28 09:22

Через инвестиционную платформу мошенники выманили у мужчины 89 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock / Delfi koliažas

Через инвестиционную платформу мошенники выманили у жителя Клайпеды 89,4 тыс. евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник в 8.36 час. в Клайпедский городской полицейский участок обратился 57-летний мужчина.

Он сообщил, что с 5 по 20 декабря прошлого года, когда он находился дома в Клайпеде, неизвестные лица обманным путем через инвестиционную платформу „My expert 100.com“ выманили у него 89 460 евро.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В понедельник в Вильнюсе в полицию также обратилась женщина, ставшая жертвой мошенничества.

41-летняя женщина сообщила в 3-й комиссариат полиции города Вильнюса, что 20 января примерно в 10 час., когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный мужчина.

Выдавая себя за сотрудника компании, он обманным путем получил пароли для входа в систему электронного банкинга и похитил со счета 10 тыс. евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, от мужчины (1978 г. р.) поступило сообщение о том, что 23 января примерно в 11час. в Вильнюсе ему позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками Tele2, банка, и полиции, обманным способом они похитили данные электронного банкинга и сняли с его счета 5200 евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

В понедельник поступило сообщение от женщины (1972 г. р.) о том, что с 23 по 27 января, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками полиции и банковскими служащими, обманным путем завладели ее банковской платежной картой и персональными данными, взяли на ее имя кредит в размере 7 546,77 евро.

По факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных начато досудебное расследование.

Также, по данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в понедельник примерно в 15 час. 6 мин. женщина (1954 г. р.) находилась дома в Вильнюсе, когда ей позвонили неизвестные лица и обманным путем выманили у нее 5000 евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

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