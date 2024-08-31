"Чемоданы" под завалами: таможенники вновь задержали на вокзале Кены крупные партии контрабандных сигарет

В этом году МКТ уже начала 19 досудебных расследований по фактам контрабанды сигарет железнодорожным транспортом, а в поездах за этот период было обнаружено почти 200 тысяч пачек нелегальных сигарет. „В среду 26 августа, около 13 часов сотрудники Вильнюсской территориальной таможни провели детальную проверку грузовых вагонов поезда следующего из Беларуси. В ходе проверки в двух вагонах, следовавших транзитом через Литву в Калининградскую область России, были обнаружены контрабандные сигареты“, - сообщили в таможне.
Как это принято в последнее время, пачки сигарет упаковывают в огромные узкие пакеты, похожие на чемоданы, завернутые в слой полиэтилена, прислоненные к стенам металлических вагонов и засыпанные щебнем. Пакеты связывали веревками и делали ручки, чтобы пакеты можно было легче и быстрее вытаскивать из-под песка. Всего в обоих вагонах обнаружено 8820 пачек белорусских сигарет Fest, сообщает МКТ.
Еще одна партия контрабанды была обнаружена в тот же день - таможенниками в 21 час, после проверки еще одного поезда, прибывшего из Беларуси, тоже с гранитным щебнем. Аналогично упакованные и спрятанные сигареты были обнаружены и в одном из вагонов поезда - 4050 пачек сигарет NZ Gold. Всего в тот день таможенники задержали 12 870 пачек сигарет, стоимость которых с учетом налогов составляет 57 785 евро. В Вильнюсском отделении МКТ начаты два досудебных расследования по фактам контрабанды, которые ведут прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры. В этом году сотрудники МКТ уже начали 19 досудебных расследований по фактам перевозки контрабанды по железной дороге.
В ходе них были задержаны более 177 тысяч пачек нелегальных белорусских сигарет, стоимость которых (с учетом налогов) составляет 769 тыс. евро.