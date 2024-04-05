Бывший руководитель Vaisingumo klinika, финансовый директор и юрлицо оштрафованы почти на 160 000 евро

Клайпедский окружной суд в четверг вынес уголовное постановление, по юридической силе приравниваемое к приговору. Уголовное постановление по уголовному делу выносится без проведения устного судебного заседания и в случае, когда подсудимые не отрицают свою вину.

Бывший финансовый директор Vaisingumo klinika Альгирдас Шакинис тем же уголовным постановлением признан виновным в тех же преступлениях, что и А. Усонис, и оштрафован на 34 300 евро.

Между тем, литовско-американо-израильское предприятие Vaisingumo klinika оштрафовано на 90 тыс. евро.

Уголовное постановление суда вступает в силу в течение 14 дней, если не будет обжаловано.

В качестве специального свидетеля по делу проходила и супруга А. Усониса Аудроне Бразаускайте-Усонене, однако позднее этот статус был снят.