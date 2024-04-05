Бывший руководитель Vaisingumo klinika, финансовый директор и юрлицо оштрафованы почти на 160 000 евро

Клайпедский окружной суд в четверг вынес уголовное постановление, по юридической силе приравниваемое к приговору. Уголовное постановление по уголовному делу выносится без проведения устного судебного заседания и в случае, когда подсудимые не отрицают свою вину.
Бывший финансовый директор Vaisingumo klinika Альгирдас Шакинис тем же уголовным постановлением признан виновным в тех же преступлениях, что и А. Усонис, и оштрафован на 34 300 евро.
Между тем, литовско-американо-израильское предприятие Vaisingumo klinika оштрафовано на 90 тыс. евро.
Уголовное постановление суда вступает в силу в течение 14 дней, если не будет обжаловано.
В качестве специального свидетеля по делу проходила и супруга А. Усониса Аудроне Бразаускайте-Усонене, однако позднее этот статус был снят.
Как сообщила прокуратура, после сбора достаточных данных по уголовному делу для обоснования обвинений в отношении указанных лиц, с учетом того, что они признались в совершении инкриминируемых им преступлений и полностью возместили причиненный ущерб, ведущий расследование прокурор обратился в суд с ходатайством о завершении процесса уголовным постановлением.
В отношении девяти работников, которые начали вести бухучет компании обманным способом, расследования завершились освобождением их от уголовной ответственности под поручительство. Всех этих лиц обязали уплатить взносы в размере 2000-2750 евро в фонд помощи жертвам преступлений.
По мнению прокуратуры, совокупность собранных в ходе следствия данных позволяет подозревать, что с целью уклонения от уплаты налогов и действуя по заранее разработанному преступному плану, лица, занимавшие руководящие должности в компании, давали указания ответственным работникам не включать в бухучет компании часть доходов, полученных от пациентов. Согласно подсчетам, 9 работников, работающих в филиалах компании в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, в период с января 2019 года по февраль 2021 года могли не включить в бухучет компании более 711 тыс. евро, полученных за оказанные пациентам услуги.
В ходе расследования были получены данные о том, что в течение более двух лет работникам компании выплачивалась неофициальная заработная плата наличными из вышеупомянутых неучтенных денег. По материалам следствия, таким образом работникам предположительно было выплачено более полумиллиона евро заработной платы.
Согласно собранным правоохранителями данным, не соответствующие действительности данные о доходах, прибыли и имуществе вышеупомянутой компании за 2019, 2020 и 2021 гг. вносились в декларации и передавались в уполномоченные государственные учреждения. В результате чего, предположительно, компании удалось избежать 360 тыс. евро подлежащих уплате налогов.
В прокуратуре заявили, что обвиняемые признались в своей непрозрачной деятельности и в ходе досудебного расследования возместили иски ГНИ и ГФСС, а также уплатили государству всю сумму, указанную в обвинении.