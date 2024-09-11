2024.09.11 13:55

Бывшие члены Укмергского самоуправления подозреваются в присвоении муниципальных средств на сумму 7 600 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
незаконное присвоение муниципальных средств
незаконное присвоение муниципальных средств
ФОТО: Shutterstock

Подозрения в возможном незаконном получении муниципальных средств предъявлены бывшим членам совета Укмергского районного самоуправления Юозасу Галяускасу и Янине Галяускене.

Как сообщила Служба специальных расследований (ССР), по имеющимся данным, Ю. Галяускас и Я. Галяускене, будучи членами совета Укмергского районного самоуправления, возможно, подделали настоящие документы, подтвердив в них неправдивые данные о понесенных расходах, не связанных с деятельностью члена совета, которые не подлежали возмещению.

Таким образом бывший член совета Ю. Галяускас, возможно, причинил администрации Укмергского самоуправления ущерб на сумму более 3600 евро, а Я. Галяускене – почти 4000 евро ущерба.

В настоящее время ССР проводит досудебные расследования возможного нецелевого использования муниципальных средств 26 самоуправлений: Вильнюсского, Шяуляйского, Паневежского городских, Алитусского, Утенского, Укмергского, Кретингского, Игналинского, Мажейкского, Шилутского, Йонавского, Лаздийского, Пасвальского, Пренайского, Тельшяйского, Радвилишкского, Йонишкского, Таурагского, Зарасайского, Акмянского, Кайшядорского районных и Бирштонского, Мариямпольского, Нерингского, Пагегяйского, Друскининкского самоуправлений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии