„Быстрая кража“ – в Вильнюсе обокрали салон мобильных телефонов

Салон Tele2, в котором находится ремонтная мастерская Smart Master, на проспекте Гедиминаса, около площади В.Кудирки и дворца правительства, обокрали в 5.25 ч.

О происшествии сообщила служба охраны. О взломе сообщила не только сигнализация - его заметили полицейские, наблюдающие за городскими видеокамерами, поэтому и охрана и полиция приехали на место происшествия практически одновременно.

Правда, к этому времени взломщик уже успел сбежать. Преступление сняли видеокамеры. Преступник в шлеме приехал на велосипеде. Он оставил велосипед за углом, подошел к витрине, выбил ее стекло, забрал все, что было на витрине и сбежал.