2024.08.27 10:59

„Быстрая кража“ – в Вильнюсе обокрали салон мобильных телефонов

 
ru.DELFI.lt

Во вторник рано утром в самом центре столицы, на проспекте Гедиминаса, обокрали салон Tele2.

Салон Tele2, в котором находится ремонтная мастерская Smart Master, на проспекте Гедиминаса, около площади В.Кудирки и дворца правительства, обокрали в 5.25 ч.

О происшествии сообщила служба охраны. О взломе сообщила не только сигнализация - его заметили полицейские, наблюдающие за городскими видеокамерами, поэтому и охрана и полиция приехали на место происшествия практически одновременно.

Правда, к этому времени взломщик уже успел сбежать. Преступление сняли видеокамеры. Преступник в шлеме приехал на велосипеде. Он оставил велосипед за углом, подошел к витрине, выбил ее стекло, забрал все, что было на витрине и сбежал.

По предварительным данным, похищены 6 телефонов, 2 компьютера и планшет, ущерб оценивают примерно в 10 000 евро.

Начато расследование.

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