Была закрыта дорога Каунас-Мариямполе-Сувалки: столкнулись тягачи, погиб человек

По данным Департамента полиции, 7 апреля, в 21.05 ч., в деревне Пускялняй столкнулись два тягача. Погиб пассажир одного из них.
В 21.20 ч. дорога Каунас-Мариямполе-Сувалки (A-5) была закрыта. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что погибший был зажат.
По предварительным данным, другие участники ДТП сами выбрались из машин.
На месте происшествия дежурили три машины пожарных-спасателей.
Дорога была перекрыта, образовались огромные заторы.
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