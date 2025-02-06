2025.02.06 10:41

Бухгалтер Утенского дома социальной опеки обвиняется в хищении имущества, ущерб – более 50 000 евро

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Juodoji buhalterija
Juodoji buhalterija
ФОТО: Kauno policija

Бухгалтер Утенского дома социальной опеки предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате имущества работодателя, ненадлежащем ведении бухгалтерского учета и злоупотреблении служебным положением, сообщил Главный комиссариат полиции Утенского уезда.

По оценкам, бывший бухгалтер могла причинить ущерб более чем на 53 тыс. евро. По данным полиции, в ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая, приобретая различные товары от имени бюджетного учреждения и оплачивая их с банковского счета дома социальной опеки, использовала покупки для собственных нужд, тем самым присвоив вверенное ей дорогостоящее чужое имущество, стоимость которого превышала 22 тыс. евро.

По данным правоохранительных органов, в ходе расследования выяснилось, что тогдашний бухгалтер, имея право доступа к счетам учреждения и выполнения платежных поручений, умышленно растратила дорогостоящее имущество, вверенное ей работодателем, причинив ущерб, превышающий 30 тыс. евро.

По версии следствия, женщина не включала в бухучет бюджетного учреждения все хозяйственные операции и экономические операции, подлежащие включению, и не регистрировала их в реестрах бухгалтерского учета. Из-за выявленных нарушений частично не удалось определить деятельность, активы, пассивы и структуру Утенского дома социальной опеки за период с 2019 по 2023 год.

Как сообщили в полиции, бывшего бухгалтера также обвиняют в неисполнении законов о государственной службе и согласовании общественных и частных интересов, поскольку, будучи лицом, приравненным к госслужащему, во время работы в бюджетном учреждении, используя свое служебное положение для получения материальной выгоды, она действовала против интересов службы, присваивая и растрачивая принадлежащее государству имущество, тем самым умалив авторитет лица, приравненного к госслужащему.

В целях обеспечения гражданского иска и возмещения ущерба к имуществу обвиняемой применили временное ограничение прав собственности.

Уголовное дело было передано в Паневежский окружной суд.

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