Бухгалтер Утенского дома социальной опеки обвиняется в хищении имущества, ущерб – более 50 000 евро

По версии следствия, женщина не включала в бухучет бюджетного учреждения все хозяйственные операции и экономические операции, подлежащие включению, и не регистрировала их в реестрах бухгалтерского учета. Из-за выявленных нарушений частично не удалось определить деятельность, активы, пассивы и структуру Утенского дома социальной опеки за период с 2019 по 2023 год.

Как сообщили в полиции, бывшего бухгалтера также обвиняют в неисполнении законов о государственной службе и согласовании общественных и частных интересов, поскольку, будучи лицом, приравненным к госслужащему, во время работы в бюджетном учреждении, используя свое служебное положение для получения материальной выгоды, она действовала против интересов службы, присваивая и растрачивая принадлежащее государству имущество, тем самым умалив авторитет лица, приравненного к госслужащему.