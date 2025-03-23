Бухгалтер из Вильнюса проиграл 1,7 млн евро компании в казино

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и рассказал, что потратил миллионы на азартные игры. В общей сложности бухгалтер обвиняется в хищении почти 1,7 млн ​​евро.

„Имея право распоряжаться денежными средствами предприятий, он делал заказы, рассчитывался с поставщиками и, возможно, на основании этих документов переводил денежные средства, принадлежащие предприятиям, на свои счета“, — рассказала представитель FNTT Модеста Зданаускайте.

Житель Вильнюса, родившийся в 1976 году, попал в ловушку азартных игр и проиграл миллионы — не свои, а своей компании. Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений. По данным Генпрокуратуры, мужчина работал бухгалтером в двух издательско-полиграфических предприятиях, откуда и присвоил денежные средства.

„Доступно — поэтому „я могу“. Таким образом, он пытается якобы занять деньги, вложить их, безуспешно, конечно, в азартные игры, отыграться назад и тихо все вернуть, но его поведение неправомерно“ — считает специалист Службы по надзору за азартными играми, психолог Олегас Мацкявичюс.

Правда, FNTT не раскрывает, посещал ли он заведения лично или играл в азартные игры онлайн. По словам специалиста Службы по надзору за азартными играми, такие игроки встречаются часто.

„Есть подозрения, что с 2016 по 2024 год мужчина мог похитить более 36 тысяч евро из одной компании. Из другой компании есть подозрения, что он мог похитить около 18 тысяч наличными и почти 1,6 млн евро с банковских счетов“, — сказала М. Зданаускайте.

С ноября этого года вступит в силу новая инструкция для игорных компаний — компании будут обязаны контролировать деятельность игроков и, если есть признаки того, что азартные игры становятся проблемными, реагировать на это и предупреждать самого игрока. Однако, по словам психолога, самим игрокам также необходимо принять меры.

„Игрок делает ставку в 10 евро — и неожиданно скачок — увеличивает ставку до 1000 евро, что также может вызвать вопросы. Играющие сам редко останавливаются, поэтому такое участие компаний помогает человеку взглянуть на свою азартную игру немного более осознанно“, — сказал О. Мацкявичюс.

Судьбу мужчины решит суд