Британцы потрясены поступком литовской пары: не сообщили о рождении близнецов, а потом скрывали их тела

Женщина признала, что скрыла факт рождения двойняшек, которых потом нашли мертвыми. Она признала и свою вину в том, что не дала законно похоронить их тела. Тела двоих младенцев были обнаружены в ноябре 2022 года в городе Уилдмил.

30-летнюю Эгле Жилинскайте и 49-летнего Жильвинаса Ледовскиса обвиняют в том, что они скрыли факт рождения двойни, а потом не дали законным образом похоронить тела.

10 апреля на заседании суда Жилинскайте признала все обвинения. В суде младенцев называли "младенец А" и "младенец Б", сообщается, что смерть малышей наступила в период с 1 января 2017 по 26 ноября 2022 г.

Ледовскис свою вину не признает.

Delfi напоминает, что тела двоих младенцев были найдены в городе Уилдмил.