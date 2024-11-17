2024.11.17 13:53

Брат пропавшей женщины не может обрести покой: он просит помощи у литовцев зарубежом

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Ieškoma Lina Velykytė
Ieškoma Lina Velykytė
ФОТО: Asmeninis archyvas / Delfi koliažas

Опубликованный 1 ноября поиск Лины Великите сейчас направлен на зарубежные страны. Брат девушки просит помощи у литовцев, живущих за границей, так как до сих пор не может связаться с сестрой.

„Сестра Лина Великите пока не появилась. Из публичного заявления полиции мы знаем, что она находится в одной из стран ЕС, в какой - мы не знаем. Возможно, уехала в паломническую поездку. Хочу обратиться к зарубежным литовцам, эмигрантам, живущим в странах Евросоюза, может кто-то видел Лину? Если у вас есть какая-либо информация или вы где-то ее заметили, пожалуйста, сообщите об этом полицейским этой страны, позвоните по номеру 112 или сообщите мне по sms“, - просит обеспокоенный брат женщины Донатас Великис.

Следователи, ведущие поиск женщины, проследили ее следы с первых дней. По данным прокуратуры, 29 октября сигнал женщины был зафиксирован в чужой стране. В какой именно стране исследователи публично не раскрывают.

Д.Великис указал, что женщина подвергалась насилию, поэтому могла бесследно исчезнуть. Однако брат не скрывает, что очень хотел бы услышать мнение сестры, хотя она перед исчезновением упоминала, что самое главное для нее – позаботиться о своей безопасности.

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