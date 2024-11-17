Брат пропавшей женщины не может обрести покой: он просит помощи у литовцев зарубежом

„Сестра Лина Великите пока не появилась. Из публичного заявления полиции мы знаем, что она находится в одной из стран ЕС, в какой - мы не знаем. Возможно, уехала в паломническую поездку. Хочу обратиться к зарубежным литовцам, эмигрантам, живущим в странах Евросоюза, может кто-то видел Лину? Если у вас есть какая-либо информация или вы где-то ее заметили, пожалуйста, сообщите об этом полицейским этой страны, позвоните по номеру 112 или сообщите мне по sms“, - просит обеспокоенный брат женщины Донатас Великис.