Брали квартиры в аренду и исчезали с имуществом: полиция задержала подозреваемых

По данным полиции Тельшяйского уезда, первое сообщение поступило в полицию 4 марта, когда была обворована квартира на улице Бирутес в Мажейкяй.
Владелец квартиры сразу заподозрил, что это „дело рук“ клиентов, которые взяли квартиру в аренду. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что с 3 марта по 4 марта, с 17.00 ч. до 13.30 ч., из квартиры, сдаваемой в краткосрочную аренду, были украдены различные предметы домашнего обихода: посуда, постельное белье, светильник, повреждены шторы.
К сожалению, на тот момент у владельца квартиры не было никаких данных об арендаторах. Имущественный ущерб составил 810 евро.
Еще одно подобное заявление поступило 7 марта. С 5 по 6 марта неизвестные похитили из арендованного помещения на улице Масчё в Тельшяй различные предметы домашнего обихода и бытовую технику: телевизор, микроволновую печь и варочную панель. Имущественный ущерб, причиненный владельцу квартиры, составляет 1000 евро.
В совершении данного вида преступлений в городе Тельшяй подозреваются четыре человека, а в Мажейкяй — двое. Подозреваемые: женщина (1987 г. р.), девушка (2006 г. р.), мужчина (2002 г. р.) были опознаны владельцами квартир при предъявлении их для опознания. Одному из четверки обвинения пока не предъявлены. Один из них уже известен сотрудникам полиции как человек, ранее совершавший кражи.
Предварительное расследование организует и возглавляет Тельшяйская районная прокуратура Шяуляйской окружной прокуратуры.
В отношении главной подозреваемой — зачинщицы преступной деятельности — избрана самая строгая мера пресечения — арест, остальным — изъятие документов, обязанность периодически отмечаться в полиции и подписка о невыезде.
За кражу чужого имущества предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или ограничения свободы, или ареста, или лишения свободы на срок до трех лет.