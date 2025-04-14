Брали квартиры в аренду и исчезали с имуществом: полиция задержала подозреваемых

В совершении данного вида преступлений в городе Тельшяй подозреваются четыре человека, а в Мажейкяй — двое. Подозреваемые: женщина (1987 г. р.), девушка (2006 г. р.), мужчина (2002 г. р.) были опознаны владельцами квартир при предъявлении их для опознания. Одному из четверки обвинения пока не предъявлены. Один из них уже известен сотрудникам полиции как человек, ранее совершавший кражи.