Большой пожар в Вильнюсе на предприятии по переработке отходов удалось обуздать

В пресс-релизе компании Energesman сказано, что пожар обуздали. ЗАО Energesman приносит жителям извинения за доставленные неудобства. Согласно предварительным данным, причиной пожара могли быть отходы, которых не должно было быть в коммунальном мусоре, не исключают и версию поджога.
„Противопожарная сигнализация на предприятии сработала в 7.45 ч. в тоннеле неподходящих отходов. Охранники сразу же позвонили по номеру 112, затем пытались потушить огонь с помощью огнетушителей. Эти неподходящие отходы держат в бетонном тоннеле“, – рассказал глава Energesman Альгирдас Блазгис.
Вскоре сигнализация сработала в секторе привезенных отходов, там, где мусоровозы выгружают мусор. Оттуда этот мусор выкладывают на конвейеры и сортируют его. Позже огонь захватил и находящиеся рядом производственные помещения предприятия. Все предприятие огонь не захватил, остановить распространение огня помогла установленная противопожарная система, которая автоматически начала выпрыскивать воду.
„Мы активно сотрудничаем с Департаментом пожарной безопасности и спасения, с Агентством охраны окружающей среды, Департаментом охраны природы, Вильнюсским муниципалитетом, Центром утилизации отходов Вильнюсского округа, мы верим, что выяснятся причины пожара, и это поможет нам укрепить превенцию рисков“, – сказал Блазгис.
В ночь на воскресенье, когда начался пожар, предприятие не работало. Это единственная ночь, когда предприятие не работает ночью и останавливают оборудование. В другие дни работа идет круглосуточно в три смены.
Когда начался пожар, на месте была только охрана и работники пункта, где взвешивают отходы.
Часть работников должна была выйти на работу 27 апреля, в 20 ч. Сортировка отходов должна была начаться в 6 ч. 28 апреля. Территория предприятия огорожена, установлены видеокамеры.
Памятка жителям: в общие контейнеры для коммунального мусора нельзя выбрасывать батарейки, электронику, растворители, краску, химические чистящие средства, горячий пепел, поскольку этот мусор может вызвать возгорание.
Сейчас оценивают нанесенный пожаром ущерб, и как скоро удастся возобновить работу.
На предприятии Energesman сортируют отходы всего Вильнюсского округа: из Вильнюса, Вильнюсского, Тракайского, Электренского, Укмергского, Швенченского, Шальчининкайского и Ширвинтского районов. Здесь сортируют порядка 220 000 тонн отходов в год.
Горит предприятие по переработке мусора на ул. Йочёню, 13. По предварительным данным, речь идет о ЗАО Energesman.
По словам пожарных-спасателей, видно открытое пламя.
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что пожар на предприятии Energesman локализован.
Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела информировал, что распространение огня остановлено.
„Работает множество пожарных-спасателей, около 80 человек, у нас есть около 20 транспортных средств, разного рода оборудование для тушения огня“, - сказал Пожела.
По его словам, в Вильнюс приехали пожарные из Паневежиса, Аникщай и Утены.
„Быстро потушить пожар не удастся. Возможно, работы будут идти и завтра, речь идет о мусоре, материалах, которые готовили к переработке“, – заметил он, уточнив, что попасть внутрь помещения сложно.
„Сейчас у нас нет возможности попасть в то место, где находится эпицентр огня, поэтому сложно говорить о причинах возгорания. (...) Сейчас попасть в эпицентр сложно и потому, что мы видим металлические конструкции, которые в любой момент могут рухнуть. Только когда увидим, что сможем попасть внутрь безопасно, войдем туда“, – продолжил Пожела.
„Это пожар высшей категории, поэтому съехались все силы, активирован резерв. Пожар локализован“, – сказал на пресс-конференции Кондратович.
Пожела заметил, что распространение огня остановлено, но сам огонь еще не потушили.
По его данным, в последний раз проверку на предмет соблюдения правил на предприятии Energesman проводили 10 марта 2025 года. Никаких нарушений обнаружено не было.
Представитель пожарных-спасателей Донатас Гурявичюс сказал, что продолжается тушение пожара.
„Дыма уже меньше, издалека дым, вероятно, виден уже не черный, а посветлее. Это значит, что на очаг возгорания постоянно льют воду“, – заметил он.
По словам Гурявичюса, на месте происшествия работают 17 единиц техники, из них 10 – автоцистерны.
„На месте работают около 60 пожарных-спасателей, есть представители компании, полицейские, врачи, правда, пока помощь врачей не потребовалась – никто не пострадал“, – заметил он.
По его словам, горит мусор. „Горит и оборудование, все, что находится в здании“, – сказал Гурявичюс.
„Еще идет тушение пожара. Интенсивный пожар зафиксирован во всех частях здания. Это предприятие по переработке отходов. Здесь их перерабатывают механическим и иными способами. Исходя из опыта могу сказать, что будет долгая работа, поскольку пожар начался внутри здания, попасть внутрь сложно. Вокруг также находятся коммунальные отходы, они рассортированы, придется все отодвигать. Жителям Вильнюса и окрестных населенных пунктов, которые видят дым, надо избегать дыма, надо закрыть окна и не выходить на улицу, если вы чувствуете запах дыма, потому что он опасен. На месте работает больше 10 автомобилей пожарных-спасателей. Насколько это возможно, пожар тушат и изнутри и снаружи. Работает штаб по тушению пожара, приехали врачи и представители службы охраны природы. Погибших и пострадавших нет. Полиция охраняет территорию, а мы будем регулярно информировать о наших действиях и об угрозе жителям Вильнюса“, –сказал утром Delfi пожарный-спасатель Донатас Гурявичюс.
Сообщение о пожаре поступило в 7.48 ч. В двухэтажном здании загорелся мусор, огонь стал быстро распространяться.
Жителей предупреждают о пожаре и рекомендуют не выходить на улицу, не открывать окна.
Вильнюсский муниципалитет просит жителей не приближаться к месту пожара, а если они чувствуют запах дыма и гари покинуть это место.
Жителям, живущим рядом с местом пожара, рекомендуется не выходить на улицу, не открывать окна, форточки и двери, выключить кондиционеры.
„Если у вас есть колодец, закройте его и не используйте воду для приготовления пищи и питья. Не оставляйте на улице животных. Если вы почувствовали недомогание, обратитесь к врачу“, – сказано в сообщении муниципалитета.
На информацию о пожаре отреагировал и мэр города Валдас Бенкунскас.
„В Вильнюсе начался пожар на предприятии по переработке отходов на ул. Йочёню, 13. Множество пожарных-спасателей оперативно борется с пожаром. Вопрос утилизации отходов решен.
Просим вильнюсцев не приближаться к месту пожара. Если вы находитесь на улице и видите дым, чувствуете запах гари, покиньте это место.
Жители, живущие ближе к месту пожара, должны не выходить на улицу, не открывать форточки, окна, двери“, – писал в социальной сети Facebook.
Водителям, проезжающим через место пожара, следует закрыть окна в машине.