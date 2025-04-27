Большой пожар в Вильнюсе – горит предприятие по переработке отходов

„Еще идет тушение пожара. Интенсивный пожар зафиксирован во всех частях здания. Это предприятие по переработке отходов. Здесь их перерабатывают механическим и иными способами. Исходя из опыта могу сказать, что будет долгая работа, поскольку пожар начался внутри здания, попасть внутрь сложно. Вокруг также находятся коммунальные отходы, они рассортированы, придется все отодвигать. Жителям Вильнюса и окрестных населенных пунктов, которые видят дым, надо избегать дыма, надо закрыть окна и не выходить на улицу, если вы чувствуете запах дыма, потому что он опасен. На месте работает больше 10 автомобилей пожарных-спасателей. Насколько это возможно, пожар тушат и изнутри и снаружи. Работает штаб по тушению пожара, приехали врачи и представители службы охраны природы. Погибших и пострадавших нет. Полиция охраняет территорию, а мы будем регулярно информировать о наших действиях и об угрозе жителям Вильнюса“, –сказал утром Delfi пожарный-спасатель Донатас Гурявичюс.