Большой пожар в Вильнюсе – горит предприятие по переработке отходов

Горит предприятие по переработке мусора на ул. Йочёню, 13. По предварительным данным, речь идет о ЗАО Energesman.
По словам пожарных-спасателей, видно открытое пламя.
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что пожар на предприятии Energesman локализован.
Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела информировал, что распространение огня остановлено.
„Это пожар высшей категории, поэтому съехались все силы, активирован резерв. Пожар локализован“, – сказал на пресс-конференции Кондратович.
Пожела заметил, что распространение огня остановлено, но сам огонь еще не потушили.
Представитель пожарных-спасателей Донатас Гурявичюс сказал, что продолжается тушение пожара.
„Дыма уже меньше, издалека дым, вероятно, виден уже не черный, а посветлее. Это значит, что на очаг возгорания постоянно льют воду“, – заметил он.
По словам Гурявичюса, на месте происшествия работают 17 единиц техники, из них 10 – автоцистерны.
„На месте работают около 60 пожарных-спасателей, есть представители компании, полицейские, врачи, правда, пока помощь врачей не потребовалась – никто не пострадал“, – заметил он.
По его словам, горит мусор. „Горит и оборудование, все, что находится в здании“, – сказал Гурявичюс.
„Еще идет тушение пожара. Интенсивный пожар зафиксирован во всех частях здания. Это предприятие по переработке отходов. Здесь их перерабатывают механическим и иными способами. Исходя из опыта могу сказать, что будет долгая работа, поскольку пожар начался внутри здания, попасть внутрь сложно. Вокруг также находятся коммунальные отходы, они рассортированы, придется все отодвигать. Жителям Вильнюса и окрестных населенных пунктов, которые видят дым, надо избегать дыма, надо закрыть окна и не выходить на улицу, если вы чувствуете запах дыма, потому что он опасен. На месте работает больше 10 автомобилей пожарных-спасателей. Насколько это возможно, пожар тушат и изнутри и снаружи. Работает штаб по тушению пожара, приехали врачи и представители службы охраны природы. Погибших и пострадавших нет. Полиция охраняет территорию, а мы будем регулярно информировать о наших действиях и об угрозе жителям Вильнюса“, –сказал утром Delfi пожарный-спасатель Донатас Гурявичюс.
Сообщение о пожаре поступило в 7.48 ч. В двухэтажном здании загорелся мусор, огонь стал быстро распространяться.
Жителей предупреждают о пожаре и рекомендуют не выходить на улицу, не открывать окна.
Вильнюсский муниципалитет просит жителей не приближаться к месту пожара, а если они чувствуют запах дыма и гари покинуть это место.
Жителям, живущим рядом с местом пожара, рекомендуется не выходить на улицу, не открывать окна, форточки и двери, выключить кондиционеры.
„Если у вас есть колодец, закройте его и не используйте воду для приготовления пищи и питья. Не оставляйте на улице животных. Если вы почувствовали недомогание, обратитесь к врачу“, – сказано в сообщении муниципалитета.
На информацию о пожаре отреагировал и мэр города Валдас Бенкунскас.
„В Вильнюсе начался пожар на предприятии по переработке отходов на ул. Йочёню, 13. Множество пожарных-спасателей оперативно борется с пожаром. Вопрос утилизации отходов решен.
Просим вильнюсцев не приближаться к месту пожара. Если вы находитесь на улице и видите дым, чувствуете запах гари, покиньте это место.
Жители, живущие ближе к месту пожара, должны не выходить на улицу, не открывать форточки, окна, двери“, – писал в социальной сети Facebook.
Водителям, проезжающим через место пожара, следует закрыть окна в машине.