2025.03.18 10:13

Большой пожар в Тракай: горело кафе

 

Во вторник рано утром поступило сообщение о пожаре в тракайском кафе Senkelio karčiama.

Сообщение о пожаре в Тракай, на ул. Аукштадварё, поступило в 6.42 ч.

„Горит открытым пламенем“, – сказал дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения. На место выехали 6 автоцистерн, водовоз и штабной автомобиль.

Когда на место происшествия приехали пожарные, открытым пламенем горела крыша. „Здание немаленькое: кирпичное, двухэтажное, 30 м длиной и 10 м шириной“, – сказала представитель департамента Эдита Зданявичене.

По ее словам, в 8.43 ч. пожар был локализован, остановлено распространение огня, не было открыты очагов огня.

„Сейчас разбирают конструкции здания, их заливают водой“, – сказала Зданявичене.

Во время пожара сгорела четверть крыши.

По предварительным данным, когда начался пожар, в здании людей не было.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии