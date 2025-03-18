Большой пожар в Тракай: горело кафе

Сообщение о пожаре в Тракай, на ул. Аукштадварё, поступило в 6.42 ч.

„Горит открытым пламенем“, – сказал дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения. На место выехали 6 автоцистерн, водовоз и штабной автомобиль.

Когда на место происшествия приехали пожарные, открытым пламенем горела крыша. „Здание немаленькое: кирпичное, двухэтажное, 30 м длиной и 10 м шириной“, – сказала представитель департамента Эдита Зданявичене.

По ее словам, в 8.43 ч. пожар был локализован, остановлено распространение огня, не было открыты очагов огня.

„Сейчас разбирают конструкции здания, их заливают водой“, – сказала Зданявичене.

Во время пожара сгорела четверть крыши.