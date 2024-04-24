Большой пожар в Кретинге: горит деревообрабатывающее предприятие

По данным дежурного службы пожарной безопасности, о пожаре сообщили в 16.35 ч.

"Пожар большой, выехали пожарные-спасатели", – сказал дежурный, заметив, что жителям разослали сообщения о загрязнении воздуха.

На странице муниципалитета Кретингского района в Facebook жителе просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Мэр Антанас Калнюс на своей странице на Facebook сообщил о том, что движение на ул. Клайпедос закрыто. "Жителей также просят не ездить по ул. Швянтосес. Выбирайте другие маршруты!", – писал мэр.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что дым может представлять опасность для здоровья жителей, поэтому рекомендует не выходить на улицу.