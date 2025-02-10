Большой пожар в Клайпедском районе, жителей предупреждают о ядовитом дыме

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасания Эдита Зданявичене в 12.30 ч. информировала, что на месте работают 7 автоцистерн. По предварительным данным, горит здание площадью 600 м2, пока еще не удалось остановить распространение огня.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения отмечают, что дым с места такого пожара представляет опасность для здоровья. Если вы находитесь на улице, видите такой дым, чувствуете запах гари, старайтесь найти такое место, где ветер не будет нести дым в вашу сторону.

Жителям на телефоны разослали уведомления об опасности.