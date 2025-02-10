Большой пожар в Клайпедском районе, жителей предупреждают о ядовитом дыме

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасания Эдита Зданявичене в 12.30 ч. информировала, что на месте работают 7 автоцистерн. По предварительным данным, горит здание площадью 600 м2, пока еще не удалось остановить распространение огня.
Специалисты Национального центра общественного здравоохранения отмечают, что дым с места такого пожара представляет опасность для здоровья. Если вы находитесь на улице, видите такой дым, чувствуете запах гари, старайтесь найти такое место, где ветер не будет нести дым в вашу сторону.
Жителям на телефоны разослали уведомления об опасности.
На место происшествия приезжали специалисты Департамента охраны окружающей среды, они В соответствии с первичными результатами, больше всего загрязнение в зоне 0,5 км (на карте красный цвет). Зона более низкого уровня загрязнения отмечена желтым цветом. Загрязнения восточный ветер несет на запад, в сторону Гаргждай.
Будет проведена внеплановая проверка компании, подсчитают нанесенный природе ущерб.
НЦОЗ рекомендует людям, живущим рядом с зоной пожара, не выходить на улицу и не проветривать помещения, а также не оставлять на улице животных.
Водителей, проезжающих мимо этого места, просят закрывать окна машин.