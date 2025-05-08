Большой пожар в Каунасском районе – горит предприятие по переработке отходов

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что информация о пожаре поступила в 17.49 ч.
На ул. Егайнес, в деревне Бирулишкес УКаунасский район) в главном здании предприятия по переработке отходов начался пожар, загорелась куча мусора.
На месте работают шесть автоцистерн и автомобиль штаба.
Представитель Каунасских пожарных-спасателей Джюгинта Вайткявичене сказала, что куча мусора осыпалась, появилась угроза для безопасности пожарных-спасателей.
„Всех заваленных мусором людей нашли, пересчитали, никто не пострадал“, – сказала она.
„Сейчас на месте работают 8-9 экипажей пожарных-спасателей. Дым идет из ангаров, через которые на мусоровозах привозят мусор“, – сказал в 18.34 ч. журналист Kas vyksta Kaune, находящийся на месте пожара.
Жителей предупредили о возможных загрязнениях воздуха, просят меньше находиться на улице и закрыть окна.