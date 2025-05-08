Большой пожар в Каунасском районе – горит предприятие по переработке отходов

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения информировал Delfi, что информация о пожаре поступила в 17.49 ч.

На ул. Егайнес, в деревне Бирулишкес УКаунасский район) в главном здании предприятия по переработке отходов начался пожар, загорелась куча мусора.

На месте работают шесть автоцистерн и автомобиль штаба.

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Представитель Каунасских пожарных-спасателей Джюгинта Вайткявичене сказала, что куча мусора осыпалась, появилась угроза для безопасности пожарных-спасателей.

„Всех заваленных мусором людей нашли, пересчитали, никто не пострадал“, – сказала она.