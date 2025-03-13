Более 78 000 евро за неделю: мошенники активизировались в Вильнюсе, Шальчининкае и Клайпеде

Как сообщили в полиции, в среду днем примерно в 12.15 час., в отделение полиции Шальчининкского района обратилась 76-летняя женщина.
Она заявила, что почти неделю назад, 6 марта, когда она находилась дома в Шальчининкае, ей позвонил неизвестный человек. Он обманным путем выманил 16 000 евро.
В среду в полицию Вильнюсского уезда обратилась еще одна женщина, которая ранее стала жертвой мошенничества. 79-летняя женщина рассказала, что в понедельник примерно в 12 час., когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный человек. Он обманным путем выманил 19 000 евро.
В среду примерно в 15.05 час. поступило сообщение от 64-летнего мужчины.
Он утверждал, что его обманывали еще с прошлого июля. По словам потерпевшего, с 17 июля 2024 года неизвестные лица на инвестиционной онлайн-платформе в Вильнюсе обманным путем выманили у него 20 100 евро.
В среду примерно в 11.25 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратилась 86-летняя женщина.
Она заявила, что 28 января, когда она находилась дома в Клайпеде, ей позвонил неизвестный человек. Он обманным путем выманил 23 400 евро.
Полиция начала досудебное расследование по всем вышеупомянутым случаям мошенничества.
Полиция Клайпеды также сообщила, что в среду от мужчины (1961 г. р.) поступило сообщение о том, что 7 марта примерно в 12.00 час. по телефону ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником полиции и заявившая, что по банковскому счету заявителя проводятся незаконные операции.
Мужчина раскрыл данные для входа в систему онлайн-банкинга, а затем обнаружил, что с его банковского счета мошенническим путем украли 5 000 евро.
Начато расследование по факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных.
Жители Литвы каждый день становятся жертвами мошенников
Руководство полиции признало, что расследовать мошенничество становится всё сложнее. В настоящее время сотрудники расследуют лишь около четверти подобных преступлений.
„Есть объективные причины – лица, совершающие мошенничество, становятся для нас недоступными. Нам и другим учреждениям предстоит проделать огромный объем работы, чтобы взять это явление под контроль. Каждый день можно найти сообщения о том, что полиция не запрашивает коды входа в банковские счета, но люди каждый день попадаются на уловки мошенников“, - заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас на мероприятии, посвященном обсуждению деятельности полиции.
В прошлом году в Литве было зарегистрировано более 4700 случаев мошенничества, и только 2252 из них были успешно расследованы.
В 2023 году в Литве было зарегистрировано более 4 тыс. случаев мошенничества, и только 954 из них были успешно расследованы.