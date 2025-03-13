Более 78 000 евро за неделю: мошенники активизировались в Вильнюсе, Шальчининкае и Клайпеде

Как сообщили в полиции, в среду днем примерно в 12.15 час., в отделение полиции Шальчининкского района обратилась 76-летняя женщина.

Она заявила, что почти неделю назад, 6 марта, когда она находилась дома в Шальчининкае, ей позвонил неизвестный человек. Он обманным путем выманил 16 000 евро.

В среду в полицию Вильнюсского уезда обратилась еще одна женщина, которая ранее стала жертвой мошенничества. 79-летняя женщина рассказала, что в понедельник примерно в 12 час., когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный человек. Он обманным путем выманил 19 000 евро.

В среду примерно в 15.05 час. поступило сообщение от 64-летнего мужчины.