Бизнесмен Германас обжаловал решение об аресте: просит освобождения под залог

Адвокат В. Германаса Гедрюс Данелюс сообщил Elta, что его подзащитный будет добиваться освобождения под залог.

Это решение можно было обжаловать в Вильнюсском окружном суде путем подачи жалобы через Районный суд города Вильнюса.

Районный суд города Вильнюса 17 октября разрешил арестовать В. Германаса сроком на два месяца. Постановление суда основывается на трех основных причинах: подозреваемый может скрыться от сотрудников предварительного расследования, прокурора и суда, может препятствовать процессу предварительного расследования и может совершить новые преступления.

Это подтвердил агентству Elta представитель Районного суда города Вильнюса Гедрюс Янонис. Он отметил, что жалоба адвоката В. Германаса поступила в суд в понедельник.

Мы просим смягчить меры пресечения. Мы понимаем, что они неизбежны в любом случае на данной стадии предварительного расследования, (...), но просим такие меры пресечения, которые не ограничивали бы общение с семьей и самыми близкими людьми, то есть меры усиленного надзора и залог“, – сказал Г. Данелюс.

Адвокат заявил, что пока не желает раскрывать сумму залога.

Г. Данелюс, в свою очередь, был удивлен действиями прокурора, контролирующего предварительное расследование деятельности Foxpay.