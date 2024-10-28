Бизнесмен Германас обжаловал решение об аресте: просит освобождения под залог

Это подтвердил агентству Elta представитель Районного суда города Вильнюса Гедрюс Янонис. Он отметил, что жалоба адвоката В. Германаса поступила в суд в понедельник.
Районный суд города Вильнюса 17 октября разрешил арестовать В. Германаса сроком на два месяца. Постановление суда основывается на трех основных причинах: подозреваемый может скрыться от сотрудников предварительного расследования, прокурора и суда, может препятствовать процессу предварительного расследования и может совершить новые преступления.
Это решение можно было обжаловать в Вильнюсском окружном суде путем подачи жалобы через Районный суд города Вильнюса.
Адвокат В. Германаса Гедрюс Данелюс сообщил Elta, что его подзащитный будет добиваться освобождения под залог.
Мы просим смягчить меры пресечения. Мы понимаем, что они неизбежны в любом случае на данной стадии предварительного расследования, (...), но просим такие меры пресечения, которые не ограничивали бы общение с семьей и самыми близкими людьми, то есть меры усиленного надзора и залог“, – сказал Г. Данелюс.
Адвокат заявил, что пока не желает раскрывать сумму залога.
Г. Данелюс, в свою очередь, был удивлен действиями прокурора, контролирующего предварительное расследование деятельности Foxpay.
„Прокурор избрал тактику полного игнорирования и необщения, поэтому мы с прокурором и не согласовали (размер возможного залога – ELTA). Другой момент – уникальность в том, что прокурор принял решение не допускать встречи В. Германаса с адвокатами. Такого никогда не было“, – сказал Г. Данелюс, добавив, что ему удалось встретиться с В. Германасом, однако другим адвокатам В. Германаса такая возможность не была предоставлена.
Районный суд города Вильнюса ранее сообщал, что В. Германас подозревается в мошенничестве, взяточничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
Ранее сообщалось, что другие подозреваемые в деле о деятельности Foxpay – акционерка компании Ева Тринкунайте и супруг бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугас Навицкас освобождены под залог: Е. Тринкунайте освобождена под залог в 50 тыс. евро, а М. Навицкас – под залог в 100 тыс. евро.