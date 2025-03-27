Безопасность в школах: власти обсуждают меры после нападения ученика на педагога

„Без сомнения, когда возникают такие случаи, нам нужно разговаривать, искать и глубже вникать в то, как помочь школам, чтобы учителя были в безопасности, детям также была обеспечена безопасная среда. Через несколько недель у нас будут встречи с Ассоциацией директоров школ, поэтому я обязательно снова подниму этот вопрос, и мы постараемся оценить, в чем проблема и что еще мы можем сделать, чтобы максимально сократить количество таких случаев“, - заверила Р. Поповене.