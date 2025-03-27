2025.03.27 10:48

Безопасность в школах: власти обсуждают меры после нападения ученика на педагога

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Moksleiviai
Moksleiviai
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

На этой неделе в Клайпедской прогимназии ученик напал на социального педагога, министр образования, науки и спорта Раминта Поповене считает, что это болезненный случай. Однако, по ее словам, есть надежда, что ответственные службы оценят ситуацию и примут соответствующие решения.

„Этот случай действительно болезненный. (...) Это был агрессивный поступок, который напугал само общество“, - в четверг Žinių radijas сказала Р. Поповене.

„Когда есть такие случаи, нужно говорить о более широком контексте, о вовлеченности всех служб. Мы видим, что этот случай глубже, сложнее, мы видим немножко, возможно, семейную проблему – непринятие определенных мер как со стороны семьи, так и со стороны школы. Я считаю, что Служба управления кризисами оценит и примет определенные решения“, - выразила надежду она.

Кроме того, министр подчеркнула, что в ближайшем будущем она обсудит с представителями Ассоциации директоров школ Литвы вопросы обеспечения безопасной рабочей среды как для учителей, так и для учащихся.

„Без сомнения, когда возникают такие случаи, нам нужно разговаривать, искать и глубже вникать в то, как помочь школам, чтобы учителя были в безопасности, детям также была обеспечена безопасная среда. Через несколько недель у нас будут встречи с Ассоциацией директоров школ, поэтому я обязательно снова подниму этот вопрос, и мы постараемся оценить, в чем проблема и что еще мы можем сделать, чтобы максимально сократить количество таких случаев“, - заверила Р. Поповене.

Во вторник в прогимназии на улице Гедмину в Клайпеде 12-летний ученик нанес телесные повреждения социальному работнику.

По данным полиции, во время инцидента школьник 2013 года рождения ударил ногой 43-летнюю социальную работницу и попытался ее душить. После оказания медицинской помощи пострадавшая лечится амбулаторно.

Мальчик, напавший на социального работника, является малолетним и не будет привлечен к ответственности за это преступление в соответствии с литовским законодательством. В Литве наказание может быть назначено только с 14 лет, но только за особо тяжкие преступления, такие как убийство.

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