Безопасность в школах: власти обсуждают меры после нападения ученика на педагога

„Этот случай действительно болезненный. (...) Это был агрессивный поступок, который напугал само общество“, - в четверг Žinių radijas сказала Р. Поповене.
„Когда есть такие случаи, нужно говорить о более широком контексте, о вовлеченности всех служб. Мы видим, что этот случай глубже, сложнее, мы видим немножко, возможно, семейную проблему – непринятие определенных мер как со стороны семьи, так и со стороны школы. Я считаю, что Служба управления кризисами оценит и примет определенные решения“, - выразила надежду она.
Кроме того, министр подчеркнула, что в ближайшем будущем она обсудит с представителями Ассоциации директоров школ Литвы вопросы обеспечения безопасной рабочей среды как для учителей, так и для учащихся.
„Без сомнения, когда возникают такие случаи, нам нужно разговаривать, искать и глубже вникать в то, как помочь школам, чтобы учителя были в безопасности, детям также была обеспечена безопасная среда. Через несколько недель у нас будут встречи с Ассоциацией директоров школ, поэтому я обязательно снова подниму этот вопрос, и мы постараемся оценить, в чем проблема и что еще мы можем сделать, чтобы максимально сократить количество таких случаев“, - заверила Р. Поповене.
Во вторник в прогимназии на улице Гедмину в Клайпеде 12-летний ученик нанес телесные повреждения социальному работнику.
По данным полиции, во время инцидента школьник 2013 года рождения ударил ногой 43-летнюю социальную работницу и попытался ее душить. После оказания медицинской помощи пострадавшая лечится амбулаторно.
Мальчик, напавший на социального работника, является малолетним и не будет привлечен к ответственности за это преступление в соответствии с литовским законодательством. В Литве наказание может быть назначено только с 14 лет, но только за особо тяжкие преступления, такие как убийство.