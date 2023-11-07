Белорусские тракторы привезли в Латвию контрабандный сюрприз - 100 000 сигарет

Пакеты с 6480 пачками сигарет были спрятаны в тракторах, которые товарным поездом привезли в Латвию из Беларуси.

В пятницу, 3 ноября, в пункт таможенного контроля Индра вошел грузовой поезд из Беларуси, состав которого проверили с помощью рентгеновского аппарата контроля транспортных средств. Анализируя изображения сканов, таможенники заподозрили наличие незадекларированного товара в контейнерах.

В ходе углубленного контроля, проведенного таможенниками совместно с должностными лицами Государственной пограничной службы, было установлено, что в конструкциях трактора, на сиденьях и на полу контейнеров между колесами находились пачки сигарет.

В результате таможенного контроля было изъято 6480 пачек сигарет NZ и Queen с акцизными марками Беларуси.

При обнаружении признаков уголовного правонарушения материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.