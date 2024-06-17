Белорус залез на вышку мобильного оператора в Вильнюсе и требовал убежища

Пожарные, полиция и переговорщики спецподразделения „Арас“ прибыли из-за мужчины, который „протестовал“ на вышке мобильного оператора. Сначала мужчина требовал миграционных работников, позже он потребовал и журналистов. Полицейские и пожарные разговаривали с человеком на вышке, но он послушал только пришедших переговорщиков и спустился сам.

Как выяснилось на месте, белорус сидит на вышке с раннего утра, но связался с властями только во второй половине дня. Оказывается, он попал на огороженную территорию башни, перерезав колючую проволоку и перелез через забор.

Мужчина сам проинформировал полицию о том, что забрался на вышку, отправив письмо на адрес info@policija.lt. По предварительным данным, гражданин Беларуси также повесил на вышке исторический флаг Беларуси. Он потребовал приезда сотрудников миграционной службы, которые выдали бы ему вид на жительство в Литве .

Проситель политического убежища

Спустившись с башни мужчина 1986 г. р. рассказал журналистам, что с 2020 года просит политического убежища. На такой шаг он решился из-за своих убеждений, ведь на родине его преследовали. Мужчина рассказал, что судится в судах с 2020 года, суды его поддерживают, а Департамент миграции отказывается выдавать ему паспорт иностранца.

Белорус уже 4 года живет как проситель убежища, без документов. Мужчина рассказал, что работает в Литве нелегально, поскольку официально устроиться на работу не может. Он не может этого сделать, поскольку у него есть только документы просителя убежища, а банковские счета на них открывать запрещено.