Банда несовершеннолетних бесчинствует возле Акрополиса в Каунасе — начато досудебное расследование

Первые подобные сообщения появились в нескольких группах Facebook в конце февраля. Например, 24 февраля мать одного из подвергшихся нападению детей обратилась к другим родителям в социальных сетях. „Несколько дней назад в каунасском Акрополисе на ребенка напала банда подростков — есть ли в этой группе родители, чьи дети пережили нечто подобное?“ — написала мать пострадавшего несовершеннолетнего.
Несколько других родителей, присоединившихся к обсуждению, утверждали, что их дети также стали жертвами этой „банды“. „На нашего сына напали пару месяцев назад недалеко от Акрополиса и автобусной остановки в парке. Он просто хотел сократить путь через парк. Он сказал, что их было около 6. Не будет ли эта та же самая банда?“ — написала другая мать в социальных сетях. Еще несколько пользователей начали жаловаться на то, что правоохранительные органы встали на сторону преступников, а молодежь чувствует себя неприкасаемой.
Начато предварительное расследование
В отделе коммуникаций Управления уголовного розыска Каунасского округа порталу „Что происходит в Каунасе“ подтвердили, что 19 февраля было зафиксировано нападение на несовершеннолетнего, по факту которого начато досудебное расследование. „19 февраля поступило сообщение, что около 17.20 в Каунасе, на проспекте Каралюса Миндаугаса несовершеннолетний (2007 г.р.) подвергся насилию. Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. В связи с данным инцидентом сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа начали досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или незначительного вреда здоровью)“, — говорится в ответе Управления уголовного розыска Каунасского округа. Однако в полиции не стали комментировать подробности предварительного расследования и предложили обратиться к прокурору, ведущему расследование. Однако ответ прокуратуры не был более подробным — правда, удалось выяснить, что пока ни один подозреваемый не был уведомлен.
„Сообщаем, что по данному факту проводится досудебное расследование, которое возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 УК РФ („Причинение физической боли или легкого вреда здоровью“). Продолжается досудебное расследование и проводятся процессуальные действия. „В настоящее время сообщения о подозрениях никому не предъявлены“, — заявила Агне Поцюте, главный специалист Департамента коммуникаций Генеральной прокуратуры Литовской Республики. Напоминаем, что за совершение преступления, предусмотренного 1 ч. статьи 140 УК ЛР могут быть назначены общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года.
Акрополис осведомлен об инциденте
Торгово-развлекательный центр Акрополис также представил свою позицию порталу „Что происходит в Каунасе“. В предоставленном ответе управляющая каунасского Акрополиса Бригита Куодите указала, что торговый центр осведомлен об инциденте. „Нам известно о данном инциденте, мы сотрудничаем с полицией и предоставляем всю актуальную информацию. Мы не можем более подробно комментировать конкретную ситуацию“, — заявила управляющая Б. Куодите. Она также призывает жителей проявлять активную гражданскую позицию и, если они заметят признаки неподобающего поведения, обращаться к охранникам или сотрудникам полиции. „В торговом центре есть охрана и ведется видеонаблюдение для защиты людей и имущества. Мы также хотим призвать людей проявлять активную гражданскую позицию и, если они заметят возможное неподобающее поведение в торговом центре или любом общественном месте, немедленно сообщать об этом в полицию или охране. Во всех случаях мы сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляем информацию и помогаем выявлять потенциальных нарушителей.
Безопасность посетителей и сотрудников является нашим приоритетом, и мы постоянно уделяем ей большое внимание. Поэтому в настоящее время рассматриваем, какие дополнительные меры могли бы предпринять для дальнейшего укрепления безопасности“, — говорит Б. Куодите.
Не единственный случай
„Что происходит в Каунасе“ ранее писало о произволе несовершеннолетних в Каунасе. В одном случае был ограблен пожилой гражданин, а директор соседней школы также рассказал о бандах несовершеннолетних.
Портал 15min в феврале сообщал, что только в районе Дайнава в прошлом году было зафиксировано 77 преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими на этой территории. К таким деяниям относятся воровство, уничтожение имущества, причинение физической боли или незначительного вреда здоровью. За этот же период совершено 144 административных правонарушения — мелкие кражи, мошенничество, употребление спиртных напитков и табака.