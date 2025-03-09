Банда несовершеннолетних бесчинствует возле Акрополиса в Каунасе — начато досудебное расследование

Торгово-развлекательный центр Акрополис также представил свою позицию порталу „Что происходит в Каунасе“. В предоставленном ответе управляющая каунасского Акрополиса Бригита Куодите указала, что торговый центр осведомлен об инциденте. „Нам известно о данном инциденте, мы сотрудничаем с полицией и предоставляем всю актуальную информацию. Мы не можем более подробно комментировать конкретную ситуацию“, — заявила управляющая Б. Куодите. Она также призывает жителей проявлять активную гражданскую позицию и, если они заметят признаки неподобающего поведения, обращаться к охранникам или сотрудникам полиции. „В торговом центре есть охрана и ведется видеонаблюдение для защиты людей и имущества. Мы также хотим призвать людей проявлять активную гражданскую позицию и, если они заметят возможное неподобающее поведение в торговом центре или любом общественном месте, немедленно сообщать об этом в полицию или охране. Во всех случаях мы сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляем информацию и помогаем выявлять потенциальных нарушителей.