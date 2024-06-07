Автомобиль, в котором находилась европарламентарий, сбил девушек и уехал с места ДТП

Полицейский согласился со мной, сказал, что найдет водителя (девушки сфотографировали номер машины), но тут я сделала ошибку. Я сказала, что в машине ехала депутат (так вышло по инерции) Раса Юкнявичене. Я спросила, что будет дальше. Мне ответили: „Сейчас позвоним, посоветуемся“. Кому-то позвонили, с кем-то посоветовались и сообщили – надо, чтобы девушки письменно написали, что у них ни к кому нет претензий.

Напуганная девушка в шоковом состоянии что-то такое и написала. А когда я спросила, свяжутся ли они с водителем, только промычали, что нет смысла, так как нет претензий. Пока мы ждали помощи девушки рассказали, что приехали на четыре месяца из Южной Кореи, из Сеула по программе Erasmus. Я извинилась перед ними и за то, что их оставили без помощи, заметив, что мы не все такие“, – писала Люткявичене.