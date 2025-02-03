Автобус Lux Express попал в аварию под Ивангородом: есть погибшие и пострадавшие

В разговоре с „Фонтанкой“ один из пассажиров автобуса рассказал, что авария произошла внезапно — никакого торможения перед этим не было. Он пояснял, что рейс в Петербург был из Таллина, но, так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, конкретно на данном автобусе люди ехали уже из Ивангорода — с российской стороны границы.