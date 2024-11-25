Авиакатастрофа в Вильнюсе: версии от несчастного случая до теракта

Об этом агентству Elta сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Лицо, ненадлежащим образом осуществившее техническое обслуживание или ремонт железнодорожного, водного или воздушного транспорта или дорог, устройств сигнализации или сооружений связи на дорогах, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи или связи, что привело к гибели человека или причинению тяжких травм людям, причинению имущественного ущерба в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от трех до восьми лет.
Как сообщило агентство ELTA, пожар, возникший в результате крушения самолета в Вильнюсе недалеко от аэропорта, локализован. Сам самолет полностью уничтожен пламенем.
„В 7.33 час. утра пожар был локализован, на месте продолжают работать пожарные. На месте происшествия находятся шесть пожарных автоцистерн, автомобиль по транспортировке воды, создан штаб по координации спасательных работ“, – рассказала агентству ELTA представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.
„Самолет, который должен был приземлиться в Вильнюсском аэропорту, упал за несколько километров до аэропорта, примерно нескольких сотен метров он скользил, его обломки зацепили жилой дом“, – сообщил руководитель Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела во время пресс-конференции.
Загорелась инфраструктура дома, складские постройки, автомобиль, пожарные успешно эвакуировали 12 жильцов дома.
Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем. Между тем, генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас утверждает, что нельзя исключать и версию теракта.
„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам В. Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, сейчас ведутся поиски членов экипажа, управлявшего самолетом.
Как сообщалось ранее, один из них был найден, это пилот, он погиб.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую версию нельзя исключать.
„Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он.
По мнению главы Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, пока рано связывать авиакатастрофу в Вильнюсе с какой-либо враждебной внешней деятельностью. Однако, как отмечает он, спецслужбы пока не исключают, что авиакатастрофа, произошедшая в понедельник утром, могла быть терактом. По словам Д. Яунишкиса, обстоятельства происшествия прояснятся после изучения всей информации.
„Пока, насколько известно, связывать с кем-то или где-то разбрасываться атрибуциями, действительно, наверное, рано. У нас не было никакой предварительной информации об этом. Судя по всему, со временем выяснятся все обстоятельства и все подробности“, – сказал Д. Яунишкис на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента после встречи с главой государства.
„Мы работаем с зарубежными партнерами. Мы получаем любую информацию – как только что-то станет известно, сразу сообщим“, – добавил он. Однако он признал, что спецслужбы не исключают сценария теракта.
Напоминаем, что в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта на жилой дом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, из двух пилотов самолета один погиб.