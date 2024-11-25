Авиакатастрофа в Вильнюсе: версии от несчастного случая до теракта

„В 7.33 час. утра пожар был локализован, на месте продолжают работать пожарные. На месте происшествия находятся шесть пожарных автоцистерн, автомобиль по транспортировке воды, создан штаб по координации спасательных работ“, – рассказала агентству ELTA представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.

Как сообщило агентство ELTA, пожар, возникший в результате крушения самолета в Вильнюсе недалеко от аэропорта, локализован. Сам самолет полностью уничтожен пламенем.

Лицо, ненадлежащим образом осуществившее техническое обслуживание или ремонт железнодорожного, водного или воздушного транспорта или дорог, устройств сигнализации или сооружений связи на дорогах, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи или связи, что привело к гибели человека или причинению тяжких травм людям, причинению имущественного ущерба в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от трех до восьми лет.

„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам В. Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем. Между тем, генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас утверждает, что нельзя исключать и версию теракта.

„Самолет, который должен был приземлиться в Вильнюсском аэропорту, упал за несколько километров до аэропорта, примерно нескольких сотен метров он скользил, его обломки зацепили жилой дом“, – сообщил руководитель Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела во время пресс-конференции.

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По его словам, сейчас ведутся поиски членов экипажа, управлявшего самолетом.

Как сообщалось ранее, один из них был найден, это пилот, он погиб.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую ​​версию нельзя исключать.

„Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он.

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