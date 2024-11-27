Авиакатастрофа в Вильнюсе: черные ящики будут исследованы в зарубежной лаборатории

„Первая задача – забрать их (черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета – ELTA) с места происшествия, затем необходимо защитить их от каких-то внешних повреждений, чтобы их можно было безопасно перевезти в лаборатории. Конечно, в Литве нет такой лаборатории. Думаю, комиссия примет решение, в какую страну их перевезут. Скорее всего, это будет наш европейский союзник.
Затем начнутся следственные действия в самой лаборатории, которая является специализированной, высочайшего уровня. Тогда мы увидим данные из лаборатории, к какой версии (склоняются – ELTA) – технический ли это или другой инцидент, приведший к этой аварии. (...) Идет подготовка к транспортировке этих ящиков в лабораторию“, – сообщил в среду в эфире радиостанции LRT В. Виткаускас.
По его словам, в этом процессе будет участвовать и контролировать его руководитель расследования авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции Лауринас Науйокайтис.
В Минюсте сообщили, что во вторник в 11.30 час. были обнаружены и извлечены из-под обломков черные ящики самолета, разбившегося в понедельник в Вильнюсе.
По данным ведомства, следственная группа, проводящая расследование безопасности, предприняла шаги по организации процесса расшифровки данных бортовых самописцев.
По данным министерства, целью расследования безопасности является предотвращение аварий в будущем.
„Расследование безопасности не направлено на определение того, кто виноват или несет ответственность. Расследование безопасности не зависит ни от какого судебного или административного процесса для определения, кто виноват или несет ответственность, оно с ним не связано и не влияет на него“, — говорит Минюст.
Во вторник руководитель расследования авиационных аварий и инцидентов Минюста Л. Науйокайтис сообщил, что в состав группы по расследованию авиакатастрофы в Вильнюсе вошли немецкие эксперты, ожидается прибытие следователей из Испании и США.