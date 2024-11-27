Авиакатастрофа в Вильнюсе: черные ящики будут исследованы в зарубежной лаборатории

„Первая задача – забрать их (черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета – ELTA) с места происшествия, затем необходимо защитить их от каких-то внешних повреждений, чтобы их можно было безопасно перевезти в лаборатории. Конечно, в Литве нет такой лаборатории. Думаю, комиссия примет решение, в какую страну их перевезут. Скорее всего, это будет наш европейский союзник.