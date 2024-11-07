Археологические раскопки в Клайпеде привели к неожиданным находкам — работы остановлены из-за боеприпасов

По данным Клайпедского муниципалитета, после начала археологических исследований на площади было обнаружено около 20 снарядов. Все найденные боеприпасы были вывезены и обезврежены. Несмотря на отсутствие обнаруженной или раскрытой взрывчатки на данный момент, с учетом последних находок, их месторасположения и других деталей, предполагается, что её здесь может быть больше. По этой причине начавшиеся в июле работы по реконструкции площади были остановлены.
„Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Это не первое заседание и не первая встреча по поводу площади Возрождения, мы консультировались и с военными, и с частными компаниями, выясняли, как регулируются процессы в других странах, но нет ясности, как действовать в данной ситуации. (...) Чрезвычайную ситуацию объявляем в целях ускорения реагирования, планирования более четкого сценария, как действовать в данном случае, и обеспечения еще большей безопасности“, – цитируется в сообщении вице-мэр Клайпеды Альгирдас Камараускас.
Работы по реконструкции площади Возрождения начались в июле. Их выполняет ЗАО Infes, выигравшее муниципальный тендер на госзакупки.