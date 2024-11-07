2024.11.07 15:01

Археологические раскопки в Клайпеде привели к неожиданным находкам — работы остановлены из-за боеприпасов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Klaipėdos Atgimimo aikštė
Klaipėdos Atgimimo aikštė
ФОТО: Rita Gečiūnaitė | Delfi

Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям Клайпедского городского муниципалитета на заседании в четверг рекомендовал объявить чрезвычайную ситуацию из-за 20 единиц боеприпасов, обнаруженных на площади Возрождения. Есть надежда, что это повысит территориальную безопасность и ускорит решение ситуации со взрывчаткой, предположительно находящейся под землей.

По данным Клайпедского муниципалитета, после начала археологических исследований на площади было обнаружено около 20 снарядов. Все найденные боеприпасы были вывезены и обезврежены. Несмотря на отсутствие обнаруженной или раскрытой взрывчатки на данный момент, с учетом последних находок, их месторасположения и других деталей, предполагается, что её здесь может быть больше. По этой причине начавшиеся в июле работы по реконструкции площади были остановлены.

„Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Это не первое заседание и не первая встреча по поводу площади Возрождения, мы консультировались и с военными, и с частными компаниями, выясняли, как регулируются процессы в других странах, но нет ясности, как действовать в данной ситуации. (...) Чрезвычайную ситуацию объявляем в целях ускорения реагирования, планирования более четкого сценария, как действовать в данном случае, и обеспечения еще большей безопасности“, – цитируется в сообщении вице-мэр Клайпеды Альгирдас Камараускас.

Работы по реконструкции площади Возрождения начались в июле. Их выполняет ЗАО Infes, выигравшее муниципальный тендер на госзакупки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии