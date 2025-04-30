Апелляционный суд возобновил рассмотрение дела полицейского, застрелившего женщину

Как и прежде, Д. Шерпитиса в суд сопровождала большая группа сотрудников полиции. Они наблюдали за судебным слушанием.
В ходе судебного заседания были озвучены поступившие по делу апелляционные жалобы.
После того, как суд первой инстанции оправдал Д. Шерпитиса, ранее обвинявшегося в убийстве, превышении пределов необходимой обороны и злоупотреблении служебным положением, апелляции подали как прокуратура, так и сыновья застреленной женщины.
Прокуратура просит суд отменить оправдательный приговор в отношении сотрудника полиции Д. Шерпитиса, признать его виновным в ранее инкриминируемых ему преступных деяниях и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, а также взыскать с него сумму в размере 2,5 тыс. евро в качестве взноса в Фонд помощи жертвам преступлений.
Прокуратура, подавшая апелляцию, считает, что Д. Шерпитис 12 декабря 2023 года в Вильнюсском районе, реагируя на сообщение о нападении на врачей агрессивно настроенной женщины, зная, что женщина страдает психическим расстройством и неадекватно реагирует на ситуацию, не представился должным образом и не объяснил женщине цель своего визита, а также совместно с другими присутствовавшими на месте сотрудниками полиции потребовал от нее выйти на улицу, тем самым создав конфликтную ситуацию и спровоцировав агрессивное поведение женщины.
В жалобе указывается, что сотрудники полиции ненадлежащим образом и непрофессионально применили специальные средства и методы для успокоения женщины и ее задержания, а также что у сотрудника полиции оставалась возможность действовать иными способами в сложившейся ситуации и не применять огнестрельное оружие, поскольку это крайняя мера и возможна только в случае крайней необходимости.
„На момент применения оружия такой ситуации не было. Применение огнестрельного оружия сотрудником полиции превысило пределы необходимой обороны и не соответствовало характеру и опасности нападения, в результате чего, произведя пять выстрелов в женщину, она от полученных ранений скончалась на месте происшествия“, — заявляют в прокуратуре.
По мнению прокуратуры, застрелив женщину при исполнении служебных обязанностей, Д. Шерпитис должен быть признан виновным в убийстве, превышении пределов необходимой обороны, а также в злоупотреблении служебным положением.
Апелляционную жалобу подали и сыновья застреленной женщины. Их адвокат Дайнюс Даргявичюс также просит суд отменить оправдательный приговор Д. Шерпитису и признать его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и злоупотреблении служебным положением.
Д. Даргявичюс считает, что в ситуации, когда была застрелена агрессивная женщина, были нарушены все правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, что привело к конфликту между женщиной и сотрудниками полиции. Утверждается, что в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных органов в женщину были произведены выстрелы, в результате которых она погибла.
Сыновья женщины, застреленной полицейским в Вильнюсском районе, просят Д. Шерпитиса и Литовское государство выплатить им 100 тыс. евро, т. е. по 50 тыс. евро каждому. Вильнюсский окружной суд, оправдавший полицейского, оставил иск без рассмотрения. Если апелляция будет удовлетворена, приговор будет изменен, а сыновья, признанные потерпевшими, получат возможность требовать возмещения ущерба.