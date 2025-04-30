Апелляционный суд возобновил рассмотрение дела полицейского, застрелившего женщину

Прокуратура, подавшая апелляцию, считает, что Д. Шерпитис 12 декабря 2023 года в Вильнюсском районе, реагируя на сообщение о нападении на врачей агрессивно настроенной женщины, зная, что женщина страдает психическим расстройством и неадекватно реагирует на ситуацию, не представился должным образом и не объяснил женщине цель своего визита, а также совместно с другими присутствовавшими на месте сотрудниками полиции потребовал от нее выйти на улицу, тем самым создав конфликтную ситуацию и спровоцировав агрессивное поведение женщины.