Апелляционный суд огласит приговор по "чековому" делу мэра Йонавы

Дело связано с возмещением расходов, понесенных при выполнении функций депутата райсовета.

Приговором Каунасского окружного суда 40-летний М. Синкявичюс, который также является и кандидатом в депутаты Сейма по списку от Социал-демократической партии Литвы, был признан виновным, однако приговор не вступил в силу, поскольку адвокат политика обратился в вышестоящую судебную инстанцию.

27 мая Каунасский окружной суд оштрафовал мэра Йонавы на 12,5 тыс. евро и на три года лишил его права работать на госслужбе. Мэр свою вину не признает.

На июльском заседании прокурор Дарюс Валькявичюс просил отклонить апелляционное ходатайство и признать приговор обоснованным.