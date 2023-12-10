Антигерои полицейского рейда: азербайджанец "менял масло", а у парня в машине стоял запах марихуаны

Первый нетрезвый водитель попался в 21 ч., когда в полицию сообщили о странно маневрирующем VW Transporter. Полиция остановила машину в микрорайоне Пяркункемис. За рулем сидел гражданин Азербайджана. В его организме оказалось 1,56 промилле (через 15 минут - 1,88 промилле). Иностранец с трудом стоял на ногах. Он сказал, что с другом менял масло в машине и пил вино. По его словам, все это было за 3 часа до проверки. Мужчине казалось, что он выпил немного... Поскольку водитель - иностранец, а за вождение в таком состоянии грозит уголовная ответственность, его увезли в комиссариат, а машину на охраняемую стоянку.
В 22.30 ч. рейд переместился на ул. В.Кудиркос. Там нетрезвых водителей не было, но из салона VW Passat шел странный запах. Водитель признался, что курил марихуану. На вопрос, есть ли у него наркотики, он ответил "да". В карманах водителя был обнаружен пакетик с растительным веществом, подозревают, что это наркотики.
Там же внимание полиции привлек автомобиль Opel, который при движении издавал странные звуки. Выяснилось, что передняя шина авто спущена. Водитель был трезвым, сказал, что едет накачать шину. На месте ему сделать это не удалось, оказалось, что покрышка пробита. С помощью полицейских он поменял колесо на запасное и продолжил путь.
После полуночи полиция переместилась на ул. Ажуолино. Там был остановлен Renault Megane. В организме водителя было 0,64 промилле.
За ним был остановлен водитель Land Rover Discovery, который также был в состоянии алкогольного опьянения - 0,69 промилле. Мужчина сказал, что в городе у елки выпил два стакана вина.
Третий попавшийся водитель ехал на Audi A6. Он уверял, что пил 4-5 часов назад,но алкотестер первый раз показал 0,93, а через 15 минут – 0,82 промилле.
Всем троим грозит лишение прав.
Еще два водителя были наказаны за то, что не были пристегнуты ремнем безопасности.