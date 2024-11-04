Алкоголь и семейные конфликты: защитники прав ребенка фиксировали резкий рост обращений в выходные

„На этот раз мы получили несколько сотен сообщений. Часть из них касалась отсутствия безопасности для детей, поскольку взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения, а дома шум, конфликты и насилие продолжались допоздна. Некоторые пьяные родители даже решили управлять автомобилем. К счастью, дети, нуждавшиеся в безопасной обстановке в эти дни, имели возможность временно пожить у своих родственников, либо нам удалось найти бабушек и дедушек, тетей, дядей, которые приходили в дом к семье и какое-то время помогали родителям позаботиться о детях“, – говорит директор службы по защите прав ребенка и усыновлению Илма Скуодене в сообщении.
Однако, как отметила она, только что закончившиеся длинные выходные оказались не такими насыщенными для защитников прав ребенка по сравнению со статистикой принимаемых мер, фиксируемой в другие праздничные дни года.
В свою очередь начальник Отдела методической помощи, национального и международного сотрудничества Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению Эвелина Фирайте-Рилишкене подчеркнула, что как правило в семьях детям не хватает безопасности и заботливого ухода со стороны взрослых, поскольку те употребляют психоактивные вещества, особенно алкоголь.
„За первые девять месяцев этого года, в 64 проц. случаев принятия мер защитниками прав ребенка в ситуациях, когда родители находились в состоянии алкогольного опьянения или под другими психоактивными веществами, детей приходилось безопасно помещать в другую среду“, – сказала она.