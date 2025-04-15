2025.04.15 12:56

Алитусская полиция разыскивает вандалов, которые повредили пост контроля скорости

 
ru.DELFI.lt
Suniokotas matuoklis Alytaus r.
Suniokotas matuoklis Alytaus r.
ФОТО: Alytaus AVPK

В Алитусском районе спилен столб с постом контроля скорости, сам ПКС разбит. Полиция просит о помощи.

Начато расследование по факту порчи имущества.

23 марта, в 8.20 ч. в Алитусском районе, рядом с Даугай, на дороге Алитус–Даугай–Науеи Валкининкай был замечен поврежденный ПКС: столб спилен, а сам прибор разбился в результате падения.

Suniokotas matuoklis Alytaus r.

По предварительным данным, ущерб составляет 3000 евро.

Полиция просит водителей, которые 23 марта с 2 ч. проезжали мимо этого столба и заметили что-то необычное или у которых в машине есть видеорегистраторы, поделиться имеющейся информацией со следователем Ремигиюсом Тамошявичюсом по тел. +370 700 65718, моб. тел. +370 601 46736, эл. п. remigijus.tamose.

Suniokotas matuoklis Alytaus r.

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