Алитусская полиция разыскивает вандалов, которые повредили пост контроля скорости

23 марта, в 8.20 ч. в Алитусском районе, рядом с Даугай, на дороге Алитус–Даугай–Науеи Валкининкай был замечен поврежденный ПКС: столб спилен, а сам прибор разбился в результате падения.

Полиция просит водителей, которые 23 марта с 2 ч. проезжали мимо этого столба и заметили что-то необычное или у которых в машине есть видеорегистраторы, поделиться имеющейся информацией со следователем Ремигиюсом Тамошявичюсом по тел. +370 700 65718, моб. тел. +370 601 46736, эл. п. remigijus.tamose.