Алитусская полиция разыскивает недееспособных девушек

Полиция сообщает, что рост Вайткявичюте 155 см, телосложение крупное, волосы светлые. На девушке была темно-синяя куртка с капюшоном, спортивные серые ботинки.

Приметы Шупшинскайте: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темные, до плеч, заплетены в косу. На девушке было черно-белое полупальто с черными рукавами и синие джинсы. Обе девушки пропали в первый раз. Девушки недееспособные.