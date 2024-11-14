2024.11.14 17:10

Алитусская полиция разыскивает недееспособных девушек

 
ru.DELFI.lt
Saulė Šupšinskaitė ir Vilija Vaitkevičiūtė
Saulė Šupšinskaitė ir Vilija Vaitkevičiūtė
ФОТО: Alytaus AVPK

13 ноября из дома в Алитусском районе, в деревне Рименай, ушли и не вернулись Вилия Вайткявичюте (2000 г.р.) и Сауле Шупшинскайте (2000 г.р.).

Полиция сообщает, что рост Вайткявичюте 155 см, телосложение крупное, волосы светлые. На девушке была темно-синяя куртка с капюшоном, спортивные серые ботинки.

Приметы Шупшинскайте: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темные, до плеч, заплетены в косу. На девушке было черно-белое полупальто с черными рукавами и синие джинсы. Обе девушки пропали в первый раз. Девушки недееспособные.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, просьба информировать следователя Айдаса Какнявичюса по номеру +370 700 65 635, моб. тел. +370 614 72750, эл. почте aidas.kaknevicius@policija.lt или полицию по номеру 112.

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