2025.02.19 09:18

Аккумуляторные батареи предположительно стали причиной взрыва и пожара в Шяуляйском районе

 
пожар
пожар
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В Шяуляйском районе в производственных помещениях предприятия произошел взрыв и последующий пожар. Никто из людей не пострадал.

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент был зафиксирован в ночь на среду, примерно в 3.45 час. в селе Гудяляй Кайряйского староства Шяуляйского района.

На момент прибытия пожарных в индивидуальном жилом доме горела кладовка, где хранились самокат и аккумуляторы, сообщили Elta в Департаменте пожарной охраны и спасения.

Во время пожара кладовка выгорела.

В доме действовал детектор дыма.

По предварительным данным, причиной взрыва стали аккумуляторные батареи.

Обстоятельства выясняются.ча

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