Аккумуляторные батареи предположительно стали причиной взрыва и пожара в Шяуляйском районе

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент был зафиксирован в ночь на среду, примерно в 3.45 час. в селе Гудяляй Кайряйского староства Шяуляйского района.
На момент прибытия пожарных в индивидуальном жилом доме горела кладовка, где хранились самокат и аккумуляторы, сообщили Elta в Департаменте пожарной охраны и спасения.
Во время пожара кладовка выгорела.
В доме действовал детектор дыма.
По предварительным данным, причиной взрыва стали аккумуляторные батареи.
Обстоятельства выясняются.ча
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