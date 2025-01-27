Адвокат обвиняемого в шпионаже Мановаса просит суд вернуть дело прокурору

Доставленный под конвоем в суд Э. Мановас с журналистами не общался и на вопросы не отвечал.

Мужчина, обвиняемый в шпионаже, в настоящее время находится под арестом и содержится в следственном изоляторе в Шяуляй.

После того как личность Э. Мановаса была установлена, судья Саулюс Садаускас спросил подсудимого, знаком ли он с обвинительным заключением. Сначала мужчина заявил, что не знаком с обвинениями, поскольку, по его словам, он незрячий и не смог его прочитать. Правда, позже он признался, что обвинение ему было зачитано.

„Не могу прочитать (обвинительный акт – ELTA), я слепой, я не вижу. Мне читали, но я прочесть не могу“, – пояснил Э. Мановас.