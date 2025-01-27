Адвокат обвиняемого в шпионаже Мановаса просит суд вернуть дело прокурору

Доставленный под конвоем в суд Э. Мановас с журналистами не общался и на вопросы не отвечал.
Мужчина, обвиняемый в шпионаже, в настоящее время находится под арестом и содержится в следственном изоляторе в Шяуляй.
После того как личность Э. Мановаса была установлена, судья Саулюс Садаускас спросил подсудимого, знаком ли он с обвинительным заключением. Сначала мужчина заявил, что не знаком с обвинениями, поскольку, по его словам, он незрячий и не смог его прочитать. Правда, позже он признался, что обвинение ему было зачитано.
„Не могу прочитать (обвинительный акт – ELTA), я слепой, я не вижу. Мне читали, но я прочесть не могу“, – пояснил Э. Мановас.
Прокурор Редас Савицкас, поддерживающий гособвинение по делу, попросил суд рассмотреть дело в закрытых судебных заседаниях, поскольку, по его словам, в деле содержатся данные, связанные с информацией, собранной Департаментом госбезопасности, и применявшимися департаментом методами работы. Кроме того, по мнению прокурора, рассмотрение дела в открытых судебных заседаниях может нанести вред другим начатым предварительным расследованиям.
„Ходатайство прокурора удовлетворено, дело будет рассматриваться в закрытых судебных заседаниях“, – сообщил рассматривающий дело судья Аудрюс Садаускас.
Просит вернуть дело прокурору
Между тем, первое судебное заседание по делу длилось всего десять минут. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас, обвинительный акт на заседании не огласили, поскольку адвокат Э. Мановаса М. Баршаускас обратился в суд с просьбой вернуть дело прокурору.
„Адвокат подсудимого обратился в суд с просьбой вернуть дело прокурору, поскольку, по его мнению, обвинительный акт не соответствует требованиям“, – сказал В. Йончас.
Суд вынесет свое решение по этому ходатайству 3 февраля.