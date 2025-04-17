Адвокат Бартошявичюса: буду добиваться оправдания

„Да“, — сказал адвокат журналистам после слушания, отвечая на вопрос, будет ли он добиваться оправдания своего подзащитного.
Адвокат выступил со своей защитительной речью на втором слушании подряд и продолжит ее в пятницу днем.
„В этом деле много аргументов, много мест для критики. Хочу изложить суду наши аргументы, наше мнение, наши данные, как проходило предварительное расследование, как проходило судебное рассмотрение, это требует анализа. (...) В этом деле не столько достоверных данных, сколько должно быть“, — заявил О. Шибков журналистам в Паневежисе.
Выступление адвоката, вероятно, займет три слушания.
„Наверное, я не могу этого гарантировать, слушание начинается в 14.00 ч., а завтра сокращенный день. Будет много анализа, оценок, есть что сказать“, — сказал О. Шибков агентству Elta, отвечая на вопрос, закончит ли он свое выступление в пятницу.
Суд назначил еще три слушания – на 19, 27 и 29 мая.
В ходе следующих слушаний планируется выслушать прения сторон, а затем последнее слово будет предоставлено К. Бартошявичюсу.
В июле 2023 года было завершено предварительное расследование в отношении экс-депутата Сейма К. Бартошявичюса, дело о возможных сексуальных преступлениях против детей было передано в Паневежский окружной суд.
К. Бартошявичюс обвиняется в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), растлении лица до 16 лет (4 эпизода) и причинении легкого вреда здоровью малолетних детей (4 эпизода).
Экс-парламентарий свою вину отрицает.
По данным прокуратуры, в деле фигурируют четверо потерпевших, которые на момент совершения преступлений против них, предположительно, были несовершеннолетними.
За сексуальное насилие над несовершеннолетним Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от четырех до пятнадцати лет.
За растление лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, закон предусматривает ограничение свободы или арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет. За причинение легкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.