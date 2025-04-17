Адвокат Бартошявичюса: буду добиваться оправдания

„Да“, — сказал адвокат журналистам после слушания, отвечая на вопрос, будет ли он добиваться оправдания своего подзащитного.

Адвокат выступил со своей защитительной речью на втором слушании подряд и продолжит ее в пятницу днем.

„В этом деле много аргументов, много мест для критики. Хочу изложить суду наши аргументы, наше мнение, наши данные, как проходило предварительное расследование, как проходило судебное рассмотрение, это требует анализа. (...) В этом деле не столько достоверных данных, сколько должно быть“, — заявил О. Шибков журналистам в Паневежисе.

Выступление адвоката, вероятно, займет три слушания.