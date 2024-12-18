2024.12.18 09:24

28 500 евро похищено у литовцев за три дня: как действовали мошенники

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
sukčius
sukčius
ФОТО: Shutterstock

В Клайпеде, Вильнюсе и Электренайском муниципалитете мошенники выманили у жителей в общей сложности 28,5 тыс. евро, сообщили в полиции.

По данным Департамента полиции, во вторник, около 14.00 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратилась женщина (1959 г. р.), которая заявила, что в тот же день примерно в 10.20 час., ей домой позвонила неизвестная женщина и обманным путем выманила у нее 18 705 евро.

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), во вторник поступило сообщение от мужчины (1969 г. р.) о том, что 13 декабря примерно в 12.11 час., в Вильнюсе, после перехода по активной ссылке, полученной в SMS-сообщении, и ввода данных онлайн-банкинга с банковского счета мужчины было похищено 4852,59 евро.

Как сообщает ГКПВУ, в понедельник примерно в 22.20 час., в Электренайском муниципалитете неизвестный выманил у мужчины (2000 г. р.) обманным путем 5 тыс. евро.

По всем этим происшествиям начаты предварительные расследования мошенничества.

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