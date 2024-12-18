28 500 евро похищено у литовцев за три дня: как действовали мошенники

По данным Департамента полиции, во вторник, около 14.00 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратилась женщина (1959 г. р.), которая заявила, что в тот же день примерно в 10.20 час., ей домой позвонила неизвестная женщина и обманным путем выманила у нее 18 705 евро.

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), во вторник поступило сообщение от мужчины (1969 г. р.) о том, что 13 декабря примерно в 12.11 час., в Вильнюсе, после перехода по активной ссылке, полученной в SMS-сообщении, и ввода данных онлайн-банкинга с банковского счета мужчины было похищено 4852,59 евро.