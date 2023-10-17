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Cаммит НАТО в Вильнюсе
ЧП и криминал
ЧП и криминал
У белоруса на литовской границе изъяли крупную сумму евро
ЧП и криминал
Огромные заторы в Клайпедском районе: столкнулись два грузовика
ЧП и криминал
Литва: ночью и утром учреждения получили 1000 сообщений с угрозами взрыва
ЧП и криминал
В Вильнюсе два ДТП парализовали движение – повреждены два тягача и три легковушки
ЧП и криминал
В аэропорту Вильнюса у гражданина Латвии нашли два чемодана, набитых контрабандой
ЧП и криминал
Трагедия в Англии: во время матча по регби скончался литовец
ЧП и криминал
В ДТП погибла 3-летняя дочь пьяного водителя
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ЧП и криминал
Атака повторяется: поступили новые письма с угрозами взорвать образовательные учреждения
ЧП и криминал
В Каунасском районе возле дороги нашли разложившиеся человеческие останки
ЧП и криминал
Разыскивается сбежавший осужденный
ЧП и криминал
В Вильнюсском районе пожар оставил без крова семью с детьми
ЧП и криминал
У литовских таможенников крупный "улов". На 145 000 евро
ЧП и криминал
В Клайпеде грабитель по-прежнему отбирает сумочки у пожилых женщин
ЧП и криминал
СМИ: после самоубийства – обвинения в моббинге в адрес Vytautas Mineral SPA
ЧП и криминал
Полиция: 633 письма с угрозами получили образовательные учреждения в Литве
ЧП и криминал
Школы и детские сады в Литве массово получают письма с угрозами взрывов
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ЧП и криминал
После публичных угроз в Клайпеде не работали часть школ и детских садов
ЧП и криминал
На столичной улице Гарюну тягач "потерял" полуприцеп
ЧП и криминал
Чтобы подкупить директора Каунасской таможни, женщина оставила ему книгу с деньгами
ЧП и криминал
В четверг в Вильнюсе на стройке пострадал рабочий
ЧП и криминал
Со стороны Беларуси 4 раза за ночь пытались повредить забор на границе с Литвой
ЧП и криминал
В полдень в столице произошло ДТП на ул. Атейтес
ЧП и криминал
В Новой Вильне столкнулись Toyota и BMW, пострадала женщина
ЧП и криминал
В Вильнюсе столкнулись автомобили, один из них перевернулся
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ЧП и криминал
В Вильнюсском районе угнан автомобиль, ущерб составляет более 13 000 евро
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