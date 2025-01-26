Здоровье человека не зависит от языка, на котором он говорит. Доктор может помочь каждому

В Канаде, где два официальных языка — английский и французский, медицинская помощь оказывается на обоих. Однако это не ограничивает возможности для дополнительной поддержки: в крупных городах, таких как Торонто, работает целая сеть клиник, где персонал говорит на языках пациентов, включая китайский, тагальский, фарси и арабский. Пациент приходит в приёмное отделение и сталкивается не только со знакомыми терминами, но и с культурным пониманием: всё это повышает доверие и лояльность к системе здравоохранения.