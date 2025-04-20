Запад активизирует усилия по завершению войны в Украине: итоги переговоров в Париже

Между тем, в аэропорту перед вылетом из Парижа Рубио заявил журналистам, что сейчас ситуация достигает момента, когда нужно решить и определить, возможно ли перемирие между Украиной и Россией в войне или нет. „Я говорю о считанных днях, независимо от того, можно ли это сделать в течение следующих нескольких недель. Если да, то мы в этом. Если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться“, – сказал госсекретарь США, добавив, что Соединенные Штаты „готовы сделать всё возможное, чтобы способствовать окончанию боевых действий“ и убедиться, что „война закончится долговременным и справедливым путём. Если это невозможно, если мы настолько далеко друг от друга, что этого перемирия не произойдёт, я думаю, что президент Трамп, вероятно, находится в том моменте, когда он собирается сказать: „Хорошо, мы закончили“, - отметил Марко Рубио.