2025.04.20 13:00

Запад активизирует усилия по завершению войны в Украине: итоги переговоров в Париже

 
Александр Левченко
ru.DELFI.lt
Emmanuelis Bonne, Andrijus Jermakas, Andrijus Sybiha, Rustemas Umerovas, Jonathanu Powellas ir Jensas Plotneris
Emmanuelis Bonne, Andrijus Jermakas, Andrijus Sybiha, Rustemas Umerovas, Jonathanu Powellas ir Jensas Plotneris
ФОТО: Ludovic Marin | AP / Scanpix

В Париже 17 апреля прошли масштабные переговоры с участием представителей Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. В центре обсуждений — прекращение огня и начало мирного процесса. Украинская сторона подтвердила приверженность предложению о прекращении огня, озвученному ещё в марте, а США, в лице госсекретаря Марко Рубио, заявили о готовности ускорить принятие ключевых решений.

В Париже 17 апреля состоялись переговоры с участием представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Участники договорились продолжить диалог на следующей неделе в Лондоне.

В рамках визита во Францию ​​украинская делегация в составе министра иностранных дел Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака провела ряд встреч.

В частности, прошли двусторонние переговоры с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио, специальных представителей Президента Соединенных Штатов Стивена Виткоффа и Кита Келлога.

Украинская сторона отметила приверженность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремлении завершить войну как можно быстрее. Украинские чиновники в очередной раз подчеркнули, что необходимо самое полное прекращение огня, на которое Украина согласилась ещё 11 марта в Джидде. Стороны провели конструктивную дискуссию относительно путей полного прекращения огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Позже обе делегации встретились в многостороннем формате с представителями стран – участниц коалиции желающих: дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником по национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Йенсом Плётнером. Участники встречи согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа. Украинская сторона особо отметила важность гуманитарного измерения – возвращение принудительно перемещённых в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников. Такие меры по укреплению доверия являются важнейшими элементами для начала мирного процесса.

В рамках визита во Французскую Республику украинская делегация провела также отдельную многостороннюю встречу с представителями стран, входящих в коалицию желающих: дипломатическим советником Президента Франции, советником по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Великобритании и советником по вопросам национальной безопасности Федерального канцлера Германии.

Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по приближению устойчивого и длительного мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента для обеспечения безопасности, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился также с коллегами из Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Дэвидом Ламми и Германии Гюнтером Зауттером. Был отмечен прогресс в усилиях по достижению мира и подчеркнута важность американского лидерства и привлечения. Рубио и Виткофф провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине. Во французской президентской администрации охарактеризовали встречи как конструктивные и сосредоточенные на перспективе достижения „крепкого мира для Украины“. Эти переговоры стали первыми в серии встреч, направленных на координацию дипломатических усилий по завершению войны.

Госсекретарь США Рубио „вдохновился“ встречей в Париже и позвонил российскому коллеге Лаврову. Рубио передал Лаврову „то самое послание, которое американская команда донесла до украинской делегации“ и других европейских союзников в Париже. „Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и пока презентовали всем сторонам контуры крепкого и долговременного мира. Вдохновляющий приём в Париже американских рамок показывает, что мир возможен, если все стороны примут обязательства по достижению соглашения“. Российский МИД заявил, что разговор проходил „в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Путина с Виткоффом в Петербурге“.

Между тем, в аэропорту перед вылетом из Парижа Рубио заявил журналистам, что сейчас ситуация достигает момента, когда нужно решить и определить, возможно ли перемирие между Украиной и Россией в войне или нет. „Я говорю о считанных днях, независимо от того, можно ли это сделать в течение следующих нескольких недель. Если да, то мы в этом. Если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться“, – сказал госсекретарь США, добавив, что Соединенные Штаты „готовы сделать всё возможное, чтобы способствовать окончанию боевых действий“ и убедиться, что „война закончится долговременным и справедливым путём. Если это невозможно, если мы настолько далеко друг от друга, что этого перемирия не произойдёт, я думаю, что президент Трамп, вероятно, находится в том моменте, когда он собирается сказать: „Хорошо, мы закончили“, - отметил Марко Рубио.

В Чехии, реагируя на заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отказе от усилий по достижению мира в Украине, заявили, что именно Киев в отличие от Москвы принял американское предложение прекращения огня. Глава МИД Чехии Ян Липовский сказал, что Украина приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад, но вместо этого Россия продолжает совершать трусливые атаки на гражданское население.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил мнение, что Владимир Путин не стремится к миру, его можно только заставить к этому. Поэтому, по его словам, необходимо усиливать Украину и увеличивать давление на Россию.

Вместе с тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что „оптимистично настроен“ для достижения мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине. Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони в Риме.

„Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем покончить с этой очень жестокой войной“, — заявил Джей Ди Вэнс.

При этом вице-президент США заявил, что „даже за последние 24 часа есть несколько интересных вещей“, о которых он пока не может сообщить. Одновременно Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Россию к проявлению готовности завершить войну в Украине, сделав конкретные шаги в направлении мирного урегулирования. Представитель Госдепа Темми Брюс отметила, что мировое сообщество ожидает от Москвы доказательств её серьезности по прекращению боевых действий и стабилизации региона. В этом обращении подчеркивается необходимость немедленного прекращения кровопролития и что время для мира наступило. Остаётся открытым вопрос, ответит ли Россия на призыв США конкретными действиями.

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